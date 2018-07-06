Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. В Пекине раскритиковали решение Вашингтона ввести пошлины на китайские товары.
Отмечается, что Пекин не будет "наносить удар первым", но вынужден предпринимать контрмеры.
Кроме того, министерство намерено "уведомить ВТО о соответствующей ситуации" и "вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли".
Торговые отношения США и КНР
В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.
В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.
Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.