Китай и США договорились не допускать торговой войны и не вводить пошлины

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне.

"Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин", — заявил Лю Хэ журналистам, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Китайский вице-премьер назвал свою поездку "позитивным, конструктивным, результативным визитом".

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики". США также отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.

Стороны также обсудили вопросы "расширения торговли промышленными товарами и услугами", и "был достигнут консенсус в отношении необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли в этих областях". Кроме того, США и Китай "согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать справедливое, равное игровое поле для конкуренции".

США и Китай 17-18 мая провели на второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил, что примет ответные меры.