США ввели пошлины на китайские товары

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США вводят 25-процентную пошлину на товары из КНР. Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку, заявил Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий", — сказал американский лидер.
Если КНР ответит на это, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что новые тарифы вступят в силу после публикации списка товаров.
Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.
Торговые отношения США и КНР
В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.
В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.