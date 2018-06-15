США ввели пошлины на китайские товары

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. Архивное фото

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США вводят 25-процентную пошлину на товары из КНР. Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку, заявил Дональд Трамп.

Уточняется, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.

"Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий", — сказал американский лидер.

Если КНР ответит на это, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, заключил Трамп.

В Пекине уже заявляли, что незамедлительно ответят на любые протекционистские меры Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что новые тарифы вступят в силу после публикации списка товаров.

Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.