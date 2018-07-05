На китайской таможне сообщили, когда вступят в силу пошлины в отношении США

ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Главное таможенное управление Китая заявило, что ответные повышенные пошлины будут введены в отношении ввозимых из США товаров после вступления в силу аналогичных со стороны Вашингтона.
"В соответствии с решении комиссии по тарифам Госсовета КНР повышенные таможенные меры в отношении части импортируемых из США товаров будут немедленно введены сразу же после вступления в силу таможенных мер с американской стороны", — говорится в заявлении.
Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.