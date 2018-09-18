ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай введет с 24 сентября повышенные торговые сборы на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства финансов КНР.

Новые пошлины будут распространяться на более 5200 наименований американских товаров. Такая мера станет ответом США на введение торговых сборов на китайскую продукцию.

Пошлины вступят в силу 24 сентября в 12.01 по пекинскому времени.

Ранее Пекин начал разбирательство с Вашингтоном во Всемирной торговой организации.

Введение пошлин на китайские товары

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%. Решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%.

В то же время американский лидер не исключил введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Министерство коммерции Китая выразило глубокое сожаление в связи с этим и заявило, что Пекин будет вынужден ответить Вашингтону.

Попытка повлиять на выборы

Объясняя свое решение, Трамп отметил, что Китай пытается повлиять на выборы в США через пошлины.

"Китай открыто заявлял, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, нападая на наших фермеров, работников на ранчо и промышленных рабочих из-за того, что те лояльны мне. Китай, однако, не понимает, что эти люди — замечательные патриоты, которые понимают, что Китай на протяжении долгих лет пользовался США. Они также знают, что я — единственный, кто может это остановить", — написал Трамп в Twitter.

В ответ на подобные действия Китая американский лидер пообещал "большое и быстрое экономическое воздействие".

Угроза мировым экономикам

Посол Китая в России Ли Хуэй, в свою очередь, заявил об угрозе торговых войн для глобального экономического роста.

Он отметил, что США "спровоцировали" торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли, "стабильно функционировавший на протяжении долгих лет, и дав мировому сообществу повод для беспокойства о перспективах глобальной экономики".

"США, размахивая дубинкой унилатерализма, ввели санкции в отношении многих стран и развязали торговые войны, это несет в себе угрозы для глобального экономического роста и ведет к нестабильной ситуации в экономиках регионов", — добавил дипломат.