ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай введет с 24 сентября повышенные торговые сборы на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства финансов КНР.
Новые пошлины будут распространяться на более 5200 наименований американских товаров. Такая мера станет ответом США на введение торговых сборов на китайскую продукцию.
Пошлины вступят в силу 24 сентября в 12.01 по пекинскому времени.
Ранее Пекин начал разбирательство с Вашингтоном во Всемирной торговой организации.
Введение пошлин на китайские товары
В то же время американский лидер не исключил введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.
Министерство коммерции Китая выразило глубокое сожаление в связи с этим и заявило, что Пекин будет вынужден ответить Вашингтону.
Попытка повлиять на выборы
"Китай открыто заявлял, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, нападая на наших фермеров, работников на ранчо и промышленных рабочих из-за того, что те лояльны мне. Китай, однако, не понимает, что эти люди — замечательные патриоты, которые понимают, что Китай на протяжении долгих лет пользовался США. Они также знают, что я — единственный, кто может это остановить", — написал Трамп в Twitter.
В ответ на подобные действия Китая американский лидер пообещал "большое и быстрое экономическое воздействие".
Угроза мировым экономикам
Он отметил, что США "спровоцировали" торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли, "стабильно функционировавший на протяжении долгих лет, и дав мировому сообществу повод для беспокойства о перспективах глобальной экономики".
"США, размахивая дубинкой унилатерализма, ввели санкции в отношении многих стран и развязали торговые войны, это несет в себе угрозы для глобального экономического роста и ведет к нестабильной ситуации в экономиках регионов", — добавил дипломат.