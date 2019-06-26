Торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%, заявили в Вашингтоне

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%, и отметил, что возможность его заключить сохраняется, сообщает телеканал . Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%, и отметил, что возможность его заключить сохраняется, сообщает телеканал CNBC

"Мы примерно на 90% прошли путь (к сделке), и я думаю, что есть возможность завершить это", - заявил он в интервью телеканалу.

Мнучин выразил уверенность в том, что прогресс в переговорах по этому вопросу будет достигнут на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии. Глава американского минфина надеется, что соглашение может быть заключено до конца года, но для этого "должны быть предприняты правильные усилия".

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина, скорее всего, состоится 29 июня. Саммит G20 в японской Осаке пройдет 28-29 июня.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.