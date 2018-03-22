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Китай как проблема: Трамп санкционировал ограничения на торговлю с Пекином

22:4122.03.2018
19993
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг сделал очередной шаг, который, как он считает, сделает Америку "сильнее и богаче": он подписал указ, который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его собственным словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. И американский лидер обещает, что это еще не все.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao
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Китай как проблема

Пункт 301 закона о торговле позволяет президенту США вводить санкции в отношении государств, которые, по мнению Вашингтона, нечестно ведут себя в торговой сфере. Именно им воспользовался Дональд Трамп, который подписал документ в присутствии журналистов.

"У нас есть одна конкретная проблема. Я отношусь к ним как к друзьям, я уважаю президента Си (Цзиньпина). У нас прекрасные отношения, они помогают много нам с КНДР. И это — Китай. Но у нас торговый дефицит", — такими словами Трамп начал разговор о разногласиях с Пекином.

По его словам, дефицит в торговле составляет около 540 миллиардов долларов. Именно на эту сумму, уверяет президент, Штаты покупают у Китая больше, чем тот — у Штатов. При этом согласно данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в прошлом году продукции в США на 505 миллиардов долларов, а США в Китай — на чуть более 130 миллиардов.

"Некоторые говорят, что это (дефицит — ред.) на самом деле 375 миллиардов долларов. Есть много вариантов того, как смотреть на это. Но как ни смотри, это самый большой дефицит для любой страны в мире", — отметил президент США.

Он также заявил о "кражах" в сфере интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов.

Трамп оценил потенциальные потери, которые Китай понесет в результате подписания документа, примерно в 60 миллиардов долларов.

"Но это лишь часть того, о чем мы говорим. Я говорил с самыми высокопоставленными представителями Китая, включая президента Си, и просил их немедленно уменьшить торговый дефицит на 100 миллиардов долларов. Это много", — добавил президент США. По его словам, Вашингтон ожидает зеркальности в двусторонних отношениях.

"Когда они берут 25% за ввоз машины, а мы берем 2% за ввоз их машины в США, это неправильно. Именно так Китай и восстановил (свою экономику — ред.). Огромные деньги, которые мы платили с основания ВТО", — продолжил Трамп.

Китай не должен обойти США

Подписанный документ предписывает торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней опубликовать список товаров, которые следует обложить пошлинами, и предложения по увеличению пошлин.

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Китай может ввести ответные пошлины на американские товары, сообщили СМИ

Сам Лайтхайзер в этот же день выступил в финансовом комитете сената, где сообщил, что целью должны стать высокотехнологичные товары. В качестве отправной точки он взял стратегию "Сделано в Китай 2015". Это карта развития высокотехнологичного промышленного производства страны, которая была опубликована Госсоветом КНР еще в 2015 году. И именно эти отрасли, по мнению Лайтхайзера, должны возглавить список, попадающий под пошлины.

"Они говорят, что все эти отрасли будут самодостаточными через два-три года и доминирующими в мире… Если Китай будет доминировать в этом, что это плохо для Америки", — пояснил Лайтхайзер, добавив, что обычно, если Китай решил занять лидирующие позиции в отрасли, то он последовательно этого добивается.

В "расстрельный список" попали разработки в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, космос, авиастроение, навигация, медицина и других.

Еще один рычаг воздействия на Китай — ограничение доступа к инвестированию в американские разработки. По словам Лайтхайзера, Китай через миллиардные инвестиции получает доступ к технологиям и этого тоже надо опасаться. И в указе Трампа есть указание минфину сформулировать предложения по этому поводу.

Третьим "полем битвы" за защиту американской экономики от Китая станет Всемирная торговая организация. Именно туда указ президента велит обратиться своему торговому представителю, чтобы разобраться с дискриминационной политикой Китая в сфере лицензирования продукции.

По утверждению США, КНР требует от американских компаний в обязательном порядке инвестировать в китайские совместные предприятия и передавать им технологии, в противном случае не дает им лицензировать свои продукты и услуги на территории Китая.

Не катастрофа

Анонсированные Трампом 60 миллиардов потерь для Китая вряд ли будут ощутимы, уверен ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Бескомпромиссная решимость: Пекин жестко ответит на торговую войну США

"Это максимальная цифра, которая может быть потеряна, в случае введения всех озвученных мер. Эта цифра была рассчитана исходя из прибыли, получаемой от товаров, поставляемых в США из Китая, на которые будут наложены ограничительные меры. Я бы сказал, что речь может идти о 30-60 миллиардах потерь, в зависимости от динамики торговли и решения китайских производителей. Но, учитывая, что товарооборот между двумя странами исчисляется сотнями миллиардов, вряд ли это сможет нанести катастрофический ущерб экономике Китая", — сказал он РИА Новости.

Комментируя последствия данного решения Трампа для американской экономики МакДоналд отметил, что здесь важно понимать, какие цели преследует американская администрация.

"Если он хочет заставить Китай играть по правилам (ведь ни для кого не секрет, что есть, например, проблемы с интеллектуальной собственностью, и кто-то от этого получает прибыль), это одно. Другое дело, если президент настроен на полноценную торговую войну. Тогда эта игра с огнем, которая нанесет вред, как Китаю, так и США", — заключил он.

К слову, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, комментируя в среду новую торговую политику США, заявил, что она несет незначительные риски для экономического развития Соединенных Штатов и поэтому прогноз ВВП не изменен. Но добавил, что участники рынка уже заявили регулятору об их опасениях в связи новым подходом к международной торговле.

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"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус." Сначала пытались задавить Россию, теперь взялись за Китай и цель -то вроде хорошая, поднять экономику, вот только реализация самоубийственная.
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