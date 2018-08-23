Китай намерен обжаловать новые американские пошлины в ВТО

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в сообщении торгового ведомства КНР.

Как отмечается, решения, которые в Вашингтоне приняли, "не считаясь со мнением других", очевидно являются нарушением принципов ВТО.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия", — говорится в заявлении.

США в четверг вводят новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. Ранее КНР заявила, что ответные 25-процентные таможенные пошлины вступят в силу через минуту после соответствующего шага Соединенных Штатов.