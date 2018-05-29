Китай обвинил США в нарушении торговых договоренностей

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Анонсированные Белым домом торговые меры в корне противоречит недавним договоренностям между Пекином и Вашингтоном, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Пекин полон решимости отстаивать коренные интересы государства и китайского народа, а подобное решение американских властей было ожидаемым.

"Мы призываем американскую сторону действовать в духе достигнутого совместного заявления", — добавили в минкоммерции.

Во вторник стало известно, что в середине июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

Кроме того, Вашингтон 30 июня огласит список мер по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу вскоре после их обнародования.

В середине мая делегации США и Китая провели переговоры и решили предпринять шаги для сокращения профицита в пользу КНР в двусторонних торговых отношениях. Стороны также договорились увеличить экспорт товаров и услуг из Соединенных Штатов.

После встречи вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что страны не будут начинать торговую войну и откажутся от новых взаимных пошлин.

Глава минфина США Стивен Мнучин в свою очередь отметил значительный прогресс в переговорах и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".