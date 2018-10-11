Трамп заявил, что "еще много может сделать" в торговой войне с Китаем

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными заградительными мерами в торговле.

В интервью Fox News американский лидер заявил, что его политика уже нанесла ущерб экономике КНР.

"Я еще много чего могу сделать", — добавил президент США.

По его словам, в Китае "слишком долго жили хорошо" и пользовались несправедливыми преимуществами в торговле с Соединенными Штатами.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.