Китай ввел 25-процентную таможенную пошлину на сотни американских товаров

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Китай вводит 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США. Об этом говорится в заявлении министерства финансов республики.

Пекин принял такое решение в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Ответная мера регулируется "Законом о внешней торговле КНР" и другими законодательными актами.

Объем товаров, на которые будет распространяться пошлина, составит около 50 миллиардов долларов.

При этом таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать 6 июля. По оставшимся наименованиями дату вступления в силу торговой меры опубликуют позже.

Кроме того, Китай аннулировал торговые договоренности с США.

Фонд противодействия

Пекин призвал все страны совместными усилиями противостоять вышедшим из моды и ведущим к рецессии действиям Вашингтона.

Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев рассказал, как могут действовать возможные союзники Китая.

По его словам, они могут начать совместно бомбардировать США исками в ВТО и вдобавок к этому использовать жесткую риторику о том, что никаких односторонних уступок не будет, а на любые односторонние санкции США будет дан ответ.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США.

В распространенном заявлении американского президента говорится, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.