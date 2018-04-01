ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Китай вводит пошлины на 128 импортируемых из США товаров, это решение следует рассматривать как ответ на недавние инициативы американской администрации, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная со 2 апреля, прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий", — сказано в документе.

В Министерстве уточнили, что увеличение пошлин произойдет на основании действующих тарифов, а их рост по отдельным пунктам может достигнуть 25%.

В конце марта президент США Дональд Трамп в подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По словам хозяина Белого дома, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

При этом Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Он также обратил внимание, что торговый дефицит США в товарообмене с КНР в 2017 году составил рекордные 375 миллиардов долларов.

В ответ на это Министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, которые могут попасть под пошлины, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. Особо подчеркивалось, что Пекин пойдет на эту меру только в том случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с Вашингтоном.

Как ранее заявлял главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ, действия США в отношении Китая "нарушают правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру". Он также отметил, что Китай "полностью готов" защищать свои интересы на транснациональных рынках.