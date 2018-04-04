Китай обратился в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай официально обратился для разбирательства в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
"Подобные односторонние протекционистские меры не только нарушают законные права китайской стороны, но в еще большей степени являются публичным нарушением принципов ВТО и неизбежно подорвут авторитет системы многосторонней торговли. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", — говорится в опубликованном заявлении. Торговое ведомство Китая выразило надежду и уверенность том, что "орган по урегулированию споров ВТО объективно разберется в этом деле и защитит порядок международной торговли".
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая.
Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по предполагаемым нарушениям прав на интеллектуальную собственность, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.