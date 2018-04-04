Китай обратился в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай официально обратился для разбирательства в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

"Подобные односторонние протекционистские меры не только нарушают законные права китайской стороны, но в еще большей степени являются публичным нарушением принципов ВТО и неизбежно подорвут авторитет системы многосторонней торговли. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим", — говорится в опубликованном заявлении. Торговое ведомство Китая выразило надежду и уверенность том, что "орган по урегулированию споров ВТО объективно разберется в этом деле и защитит порядок международной торговли".

В среду днем Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая.

Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по предполагаемым нарушениям прав на интеллектуальную собственность, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.