Биография Себастьяна Курца

Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) родился 27 августа 1986 года в Вене (Австрия).
В 2004 году окончил школу Gymnasium Erlgasse в Вене.
Учился на юридическом факультете Венского университета, но диплом не получил.
В 17 лет он стал членом молодежного союза Австрийской народной партии (АНП).
В 2004-2005 годах проходил обязательную военную службу.
В 2007 году Курц стал председателем венского представительства молодежной австрийской народной партии, два года спустя был избран ее федеральным председателем.
С 2010 по 2011 год входил в ландтаг (земельный парламент) Вены и в городской совет Вены.
В 2011-2013 годах занимал пост государственного секретаря по делам интеграции министерства внутренних дел Австрии.
В 2013-2014 годах был министром по европейским и международным делам Австрии.
С 2014 года по 2017 год – министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии. Он был самым молодым министром иностранных дел в мире.
В 2014 году Себастьян Курц был избран председателем Комитета министров Совета Европы.
С 1 января 2017 года в течение почти года был председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (в рамках председательства Австрии в ОБСЕ).
В мае 2017 года стал лидером Австрийской народной партии.
15 октября 2017 года возглавляемая Курцем Австрийская народная партия победила на парламентских выборах, набрав 31,5%. Себастьян Курц получил от президента республики мандат на формирование правительства.
18 декабря 2017 года Себастьян Курц был назначен канцлером Австрии, став самым молодым канцлером в истории республики.
27 мая 2019 года Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников