Биография Себастьяна Курца

Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018

В 2004 году окончил школу Gymnasium Erlgasse в Вене.

Учился на юридическом факультете Венского университета, но диплом не получил.

В 17 лет он стал членом молодежного союза Австрийской народной партии (АНП).

В 2004-2005 годах проходил обязательную военную службу.

В 2007 году Курц стал председателем венского представительства молодежной австрийской народной партии, два года спустя был избран ее федеральным председателем.

С 2010 по 2011 год входил в ландтаг (земельный парламент) Вены и в городской совет Вены.

В 2011-2013 годах занимал пост государственного секретаря по делам интеграции министерства внутренних дел Австрии.

В 2013-2014 годах был министром по европейским и международным делам Австрии.

В 2014 году Себастьян Курц был избран председателем Комитета министров Совета Европы.

15 октября 2017 года возглавляемая Курцем Австрийская народная партия победила на парламентских выборах , набрав 31,5%. Себастьян Курц получил от президента республики мандат на формирование правительства.

18 декабря 2017 года Себастьян Курц был назначен канцлером Австрии , став самым молодым канцлером в истории республики.

27 мая 2019 года Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку , Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.