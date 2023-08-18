https://ria.ru/20230818/kurts-1890836882.html
Экс-канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний
Экс-канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний - РИА Новости, 18.08.2023
Экс-канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний
Экс-канцлеру Австрии и бывшему председателю Австрийской народной партии (нем. Österreichische Volkspartei, ÖVP) Себастьяну Курцу грозит до трех лет лишения... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:22
2023-08-18T14:22
2023-08-18T14:22
в мире
австрия
себастьян курц
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ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Экс-канцлеру Австрии и бывшему председателю Австрийской народной партии (нем. Österreichische Volkspartei, ÖVP) Себастьяну Курцу грозит до трех лет лишения свободы по обвинению в даче ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции. "Себастьян Курц и Бернхард Бонелли… обвиняются в даче ложных показаний в качестве ответчиков в Следственном комитете Национального совета… в частности, в связи с допросом о создании компании ÖBAG (Австрийская государственная холдинговая компания, задача которой заключалась в управлении инвестициями - ред.) и составе правления и наблюдательного совета этой компании", - говорится в релизе ведомства. Также упоминается третья обвиняемая по этому делу. "Наказание за предполагаемое преступление составляет до трех лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре. По данным австрийских СМИ, судебные слушания начнутся в октябре. Прокуратура обвиняет Курца в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии "Ибица". Сам Курц в пятницу в своем аккаунте в X (ранее Twitter) написал, что от журналистов ему стало известно о готовящемся уголовном преследовании. "Нас не удивляет, что прокуратура всё же решила возбудить уголовное дело, несмотря на оправдательные показания 30 свидетелей. Обвинения являются ложными, и мы с нетерпением ждем, когда же наконец откроется правда и в суде будет доказана их необоснованность", - написал Курц. В октябре 2021 года Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер. Ранее сообщалось, что Курца подозревают в даче ложных показаний следственной комиссии "Ибица" при прокуратуре Австрии. Комиссия с конца мая 2019 года пыталась установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал в республике и привела к развалу правительства. Прокуратура также ведет следствие в отношении бывшего руководителя кабинета Курца, его "правой руки" Бернхарда Бонелли. В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера Австрийской партии свободы Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с канцлером Курцем.
https://ria.ru/20220817/politika-1810307800.html
https://ria.ru/20230615/knaysl-1878353290.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, себастьян курц
В мире, Австрия, Себастьян Курц
Экс-канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний
Экс-канцлеру Австрии Курцу грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний
ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Экс-канцлеру Австрии и бывшему председателю Австрийской народной партии (нем. Österreichische Volkspartei, ÖVP) Себастьяну Курцу грозит до трех лет лишения свободы по обвинению в даче ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.
"Себастьян Курц и Бернхард Бонелли… обвиняются в даче ложных показаний в качестве ответчиков в Следственном комитете Национального совета… в частности, в связи с допросом о создании компании ÖBAG (Австрийская государственная холдинговая компания, задача которой заключалась в управлении инвестициями - ред.) и составе правления и наблюдательного совета этой компании", - говорится в релизе ведомства. Также упоминается третья обвиняемая по этому делу.
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
"Наказание за предполагаемое преступление составляет до трех лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре. По данным австрийских СМИ, судебные слушания начнутся в октябре.
Прокуратура обвиняет Курца в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии "Ибица".
Сам Курц в пятницу в своем аккаунте в X (ранее Twitter) написал, что от журналистов ему стало известно о готовящемся уголовном преследовании. "Нас не удивляет, что прокуратура всё же решила возбудить уголовное дело, несмотря на оправдательные показания 30 свидетелей. Обвинения являются ложными, и мы с нетерпением ждем, когда же наконец откроется правда и в суде будет доказана их необоснованность", - написал Курц.
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии
В октябре 2021 года Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер
.
Ранее сообщалось, что Курца подозревают в даче ложных показаний следственной комиссии "Ибица" при прокуратуре Австрии. Комиссия с конца мая 2019 года пыталась установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал в республике и привела к развалу правительства. Прокуратура также ведет следствие в отношении бывшего руководителя кабинета Курца, его "правой руки" Бернхарда Бонелли.
В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера Австрийской партии свободы
Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица
, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с канцлером Курцем.
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