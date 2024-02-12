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В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой - РИА Новости, 12.02.2024
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14:03 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/gaz-1926844532.html
В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой
В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой - РИА Новости, 12.02.2024
В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой
Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:03
2024-02-12T14:03
экономика
цены на нефть
австрия
россия
себастьян курц
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года. "Продление контракта (на газ с Россией - ред.) в 2018 году до 2040 года было ошибкой. Это закрепило нашу зависимость до 2040 года", - отметила министр на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, таким образом Австрия "косвенно финансирует" действия России на Украине оплатой своих счетов за энергоносители. В этой связи австрийские власти намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом", а также ввести обязательство по диверсификации источников газа для своих поставщиков. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://ria.ru/20240207/potoki-1925991293.html
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экономика, цены на нефть, австрия, россия, себастьян курц, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Австрия, Россия, Себастьян Курц, Санкции в отношении России
В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой

Минэнерго Австрии назвало продление контракта на газ из России при Курце ошибкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер.
Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года.
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"Продление контракта (на газ с Россией - ред.) в 2018 году до 2040 года было ошибкой. Это закрепило нашу зависимость до 2040 года", - отметила министр на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, таким образом Австрия "косвенно финансирует" действия России на Украине оплатой своих счетов за энергоносители.
В этой связи австрийские власти намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом", а также ввести обязательство по диверсификации источников газа для своих поставщиков.
Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
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ЭкономикаЦены на нефтьАвстрияРоссияСебастьян КурцСанкции в отношении России
 
 
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