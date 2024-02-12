https://ria.ru/20240212/gaz-1926844532.html

В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой

В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой - РИА Новости, 12.02.2024

В Австрии назвали продление контракта на газ из России в 2018 году ошибкой

Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:03

2024-02-12T14:03

2024-02-12T14:03

экономика

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австрия

россия

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года. "Продление контракта (на газ с Россией - ред.) в 2018 году до 2040 года было ошибкой. Это закрепило нашу зависимость до 2040 года", - отметила министр на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, таким образом Австрия "косвенно финансирует" действия России на Украине оплатой своих счетов за энергоносители. В этой связи австрийские власти намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом", а также ввести обязательство по диверсификации источников газа для своих поставщиков. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.

https://ria.ru/20240207/potoki-1925991293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, австрия, россия, себастьян курц, санкции в отношении россии