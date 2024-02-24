https://ria.ru/20240224/kurts-1929259814.html

Курц подаст апелляцию на признание его виновным в даче ложных показаний

Курц подаст апелляцию на признание его виновным в даче ложных показаний - РИА Новости, 24.02.2024

Курц подаст апелляцию на признание его виновным в даче ложных показаний

Экс-канцлер Австрии и бывший глава Австрийской народной партии Себастьян Курц, признанный земельным судом Вены виновным в даче ложных показаний, будет... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:01

2024-02-24T12:01

2024-02-24T12:01

в мире

австрия

вена

ибица

себастьян курц

карл нехаммер

австрийская народная партия

австрийская партия свободы

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии и бывший глава Австрийской народной партии Себастьян Курц, признанный земельным судом Вены виновным в даче ложных показаний, будет обжаловать вынесенный ему приговор. "Я был оправдан по двум пунктам обвинения из трех и буду обжаловать приговор по единственному пункту, по которому меня неправомерно признали виновным," - написал Курц на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что жалоба в суд была подана его политическими оппонентами. Курц поблагодарил всех своих сторонников за поддержку и выразил уверенность, что во второй инстанции его оправдают. Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, в ходе парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров Австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями. Расследуя дело экс-канцлера, прокуратура изучала переписки Курца. Так, к делу приобщен фрагмент письменного общения, в ходе которого бывший политик отправил сообщение Шмиду: "Ты и так получишь все, что хочешь". На это его собеседник ответил ему: "Я люблю своего канцлера". Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах. В первый раз покинуть свой пост ему пришлось после внутриполитического кризиса, разразившегося в 2019 году в Австрии и получившего название "Ибица-гейт", когда СМИ опубликовали видеозапись с участием вице-канцлера республики и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица в 2017 году, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы того же года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к отставке Штрахе, за которой последовала отставка всего правительства страны во главе с Курцем, который вскоре, однако, снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов осенью 2019 года. В 2021 году он покинул кресло канцлера из-за открытого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии. В конце 2021 года он официально объявил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер. После окончательного ухода из политики с 2022 года Курц активно занимался консалтингом, основав компанию SK Management GmbH.

https://ria.ru/20231020/sud-1904164849.html

https://ria.ru/20231020/sud-1904116866.html

https://ria.ru/20221015/avstriya-1824234713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, вена, ибица, себастьян курц, карл нехаммер, австрийская народная партия, австрийская партия свободы