Рейтинг@Mail.ru
Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955157483.html
Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине
Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине
Чтобы разрешить украинский конфликт, необходимы переговоры, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:22
2024-06-24T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
австрия
себастьян курц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747173867_0:170:2927:1816_1920x0_80_0_0_2f75433ced18e485f237bda5f7a273c1.jpg
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Чтобы разрешить украинский конфликт, необходимы переговоры, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц. "С российской стороны существует невероятная решительность, и в конце концов Россия - ядерная держава. В какой-то момент просто необходимо будет начать переговоры", - сказал Курц в интервью швейцарской газете Blick. При этом экс-канцлер отметил, что еще в начале российской спецоперации он говорил, что хотя он и "хотел бы, чтобы Украина выиграла конфликт, но в конце концов не будет ни победителя, ни проигравшего, и необходимо будет вести переговоры". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Ранее президент РФ выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
россия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747173867_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_588962e031a1409ec029bca094adb9fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, австрия, себастьян курц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Австрия, Себастьян Курц
Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине

Экс-канцлер Курц: для разрешения украинского конфликта необходимы переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Австрии Себастьян Курц
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Чтобы разрешить украинский конфликт, необходимы переговоры, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц.
"С российской стороны существует невероятная решительность, и в конце концов Россия - ядерная держава. В какой-то момент просто необходимо будет начать переговоры", - сказал Курц в интервью швейцарской газете Blick.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России
18 июня, 10:55
При этом экс-канцлер отметил, что еще в начале российской спецоперации он говорил, что хотя он и "хотел бы, чтобы Украина выиграла конфликт, но в конце концов не будет ни победителя, ни проигравшего, и необходимо будет вести переговоры".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
Ранее президент РФ выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАвстрияСебастьян Курц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала