Бывший канцлер Австрии призвал к переговорам по Украине
Экс-канцлер Курц: для разрешения украинского конфликта необходимы переговоры
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Чтобы разрешить украинский конфликт, необходимы переговоры, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц.
"С российской стороны существует невероятная решительность, и в конце концов Россия - ядерная держава. В какой-то момент просто необходимо будет начать переговоры", - сказал Курц в интервью швейцарской газете Blick.
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При этом экс-канцлер отметил, что еще в начале российской спецоперации он говорил, что хотя он и "хотел бы, чтобы Украина выиграла конфликт, но в конце концов не будет ни победителя, ни проигравшего, и необходимо будет вести переговоры".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
Ранее президент РФ выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.