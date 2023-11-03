https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

Последний и окончательный закат Европы

Последний и окончательный закат Европы - РИА Новости, 03.11.2023

Последний и окончательный закат Европы

На этой неделе отмечается очередная — 31-я — годовщина подписания Маастрихтского договора, положившего начало Европейскому союзу в том виде, в котором он знаком РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:10

экономика

бельгия

европа

ближний восток

цены на нефть

себастьян курц

basf se

gasum

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На этой неделе отмечается очередная — 31-я — годовщина подписания Маастрихтского договора, положившего начало Европейскому союзу в том виде, в котором он знаком нам сегодня. Удобный повод подвести некоторые итоги, тем более что события ныне развиваются так быстро, что за какой-то год изменений происходит больше, чем раньше за десятилетие.Начнем, пожалуй, с Австрии, которая нечасто попадает в ленты наших новостных агентств. Ровно накануне знаменательной даты австрийские финансовые издания со ссылкой на федеральное правительство опубликовали данные, где говорится, что экономика страны официально вошла в рецессию. В качестве причин указывается сложное положение на мировых рынках, особенно в секторе энергоресурсов, сопряженное с возникновением дефицита и нестабильностью цен. Многие издания по недосмотру или осознанно отметились примечаниями сродни "невзирая на исторический контракт на поставку российского газа, заключенный бывшим канцлером Себастьяном Курцем, который обеспечивает рекордно дешевые поставки и 57 процентов потребностей государства".Из соседней Германии, экономика которой погрузилась в полумрак рецессии сразу по итогам первого полугодия, новости приходят столь же "лучезарные".Корпорация BASF, чьим мытарствам в новых исторических условиях мы посвятили не одну статью, в третьем квартале официально задекларировала чистый убыток в четверть миллиарда евро. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года немецкие химики, выпускающие широчайший спектр сложной продукции, имели 900 миллионов чистой прибыли. BASF, которая после первого полугодия радовалась прибыли почти 500 миллионов евро, устами генерального директора Мартина Брудермюллера сообщила, что не только уволила более трех тысяч сотрудников, но уже пересмотрела свои инвестиционные планы. До 2027 года объем инвестиций сократится на четыре миллиарда евро (до 27 миллиардов) — и это при самом оптимистичном сценарии дальнейших событий.Сколько бы ни зубоскалили доморощенные российские поклонники святого и многомудрого Запада, который в их версии реальности всегда побеждает и процветает, все ключевые игроки Старого Света полностью согласны с нашими выкладками. По крайней мере, их действия идеально укладываются в аналитические модели профильных российских изданий и специалистов.Например, Equinor — крупнейшая газодобывающая компания Норвегии и по совместительству главный поставщик природного газа в Европу — в связи с началом отопительного сезона собирается резко нарастить добычу газа на собственных месторождениях. Ее руководитель Андерс Опедаль немного расстроен, что из-за предельной нагрузки, вызванной уходом с рынка российских поставщиков и нестабильностью на Ближнем Востоке, в конце лета несколько добычных морских платформ пришлось срочно выводить на ремонт и внеплановое обслуживание. В этой связи к новому году рост добычи у Equinor составит всего полтора процента, а не три, как хотелось бы.Финляндия, которая никак не может определиться, кто же повредил подводный газопровод Balticconnector — то ли российские диверсанты, то ли китайское торговое судно, по итогам октября установила абсолютный рекорд по закупкам российского СПГ. Судя по данным трекинговых платформ, 30 октября в порт Высоцк пришел газовоз Coral Energice, который заберет уже третью партию сжиженного топлива с близлежащего завода "Криогаз". Покупателем является финская Gasum, чей второй газовоз под названием Coral Energy за этот же период совершил три ходки в бельгийский Зебрюгге. По невероятному стечению обстоятельств именно здесь находится перегрузочный терминал российской компании "Новатэк". По ее заявке в Зебрюгге в октябре пришли четыре газовоза, которые доставили партии СПГ с месторождений нашего Заполярья.Но не нужно думать, что финны — единственные европейские штрейкбрехеры.За прошедшие девять месяцев текущего года крупнейшими покупателями российского СПГ, к удивлению многих, оказались вовсе не бывшие локомотивы, а Бельгия и Испания. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), за указанный период эти две страны увеличили закупки российского сжиженного топлива более чем на 50 процентов. Конкретно испанцы импортировали 5,2, французы — 3,2, а бельгийцы — 3,1 миллиарда кубометров. Но если для Парижа это стандартный объем, то Бельгия купила вдвое больше обычного. В денежном исчислении закупки только этих трех стран составили: Испания — 1,65, Франция — 1,32 и Бельгия — 1,3 миллиарда евро. Всего же Евросоюз, который декларативно уже давно и тотально отказался от российских углеводородов, только на покупку сжиженного газа заплатил Москве пять с половиной миллиардов евро.Ну и конечно, свою ложку лимонной кислоты в и без того не очень сладкий европейский торт вносят события на Ближнем Востоке. В частности, на неопределенный и, скорее всего, очень долгий срок откладывается запуск проектов по добыче газа на шельфе Средиземного моря. Можно забыть и о строительстве газопровода, который давно позиционируется как частичная замена российского маршрута.Не очень понятно, как будут выстраивать свою дальнейшую политику такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, и прочие. Особенно с учетом того, что в Израиль за последние недели съездили топовые представители евросоюзной политики, а арабские страны, презрев взаимные разногласия, практически расторгают отношения с Тель-Авивом. Мало кто в таких условиях возьмется прогнозировать готовность ОАПЕК обеспечивать потребности Евросоюза энергоносителями, а также каковы будут цены за бочку и тысячу кубометров.Первого ноября в Брюсселе не было никаких торжеств и празднований. Есть подозрение, что тамошние обитатели стали догадываться: образование под названием Евросоюз все больше напоминает курицу, которая еще бежит, не осознавая, что ей отрубили голову и разогрели кастрюлю под суп.

https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

бельгия

европа

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, бельгия, европа, ближний восток, цены на нефть, себастьян курц, basf se, gasum, аналитика