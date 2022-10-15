https://ria.ru/20221015/avstriya-1824234713.html

Экс-канцлер Австрии Курц рассказал о личных качествах Путина

Экс-канцлер Австрии Курц рассказал о личных качествах Путина - РИА Новости, 15.10.2022

Экс-канцлер Австрии Курц рассказал о личных качествах Путина

Впечатления от встреч с мировыми лидерами — президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель — изложил в... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:31

2022-10-15T08:31

2022-10-15T16:04

в мире

ангела меркель

владимир путин

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ВЕНА, 15 окт — РИА Новости. Впечатления от встреч с мировыми лидерами — президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель — изложил в своих мемуарах, написанных при участии публициста Конни Бишофбергера, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц. Книга называется "Поговорим о политике" (нем. Reden wir über Politik), РИА Новости с согласия издательства "edition a" приводит отрывки из нее.С российским лидером Владимиром Путиным Курц встречался семь раз, в том числе в должности главы МИД Австрии, и позже, став федеральным канцлером. Свою первую зарубежную поездку вне ЕС в качестве главы правительства в 2018 году он совершил в Москву. Встреча с Путиным состоялась в Кремле, о котором Курц пишет, что "такие помещения есть и у нас (в Австрии. — Прим. ред.), как у страны с богатой историей", хотя "Кремль или президентский дворец в Пекине — это совсем другие измерения"."Как личность Путин — полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая. <…> Благодаря своему прошлому в ГДР Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики. Я никогда не сидел за длинным белым столом, о котором сообщали в СМИ (в ходе встреч Путина во время пандемии коронавируса. — Прим. ред.). <...> Мы сидели в двух креслах перед камином. Это было до того, как разразилась пандемия", — пишет Курц.По словам экс-канцлера, помимо геополитических вопросов и отношений между Россией и ЕС, встречи с Путиным в основном были посвящены экономическим взаимоотношениям.Касаясь нынешней ситуации в отношениях Австрии и ЕС с Россией, экс-канцлер считает, что украинский военный конфликт "будет иметь много других последствий": уже сейчас "мы наблюдаем рост цен, кризис всего товарного рынка, цен на энергоносители, и вскоре в других частях мира возникнут серьезные проблемы с продовольственной безопасностью". Курц добавил, что, с его точки зрения, "любая война в конце концов заканчивается переговорами" и "это реалистичный путь".Экс-канцлер с юмором описал свою встречу в 2019 году в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. По словам Курца, он увидел "неожиданно жизнерадостного и вежливого американского президента, совсем не такого, каким предполагали его медийные образы".Хотя разговор с президентом США не обошел стороной политические разногласия, касавшиеся торговых споров между Вашингтоном и Брюсселем, Трамп "задал приличный темп" и несколько раз вызвал улыбку у своего гостя, заявив ему, что "Австрия может считать себя счастливой, потому что там много гидроэлектроэнергии из-за географического положения", а также что там есть "лесные городки" и что австрийцы "практически живут в лесу", пишет Курц. Экс-канцлер отметил, что журналист телекомпании NBC News перепутал Австрию с Австралией в последующем прямом эфире о встрече лидеров.Первая личная встреча Курца и канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в 2017 году. Взаимопонимание между лидерами "было очень хорошим" — после первых встреч Меркель сама предложила Курцу перейти на ты, хотя "это было необычно для нее, поскольку она была на вы даже со значительной частью своих министров", пишет австрийский экс-канцлер. Однако в некоторых важных вопросах (например, о ситуации в области миграции и взаимоотношениях с Турцией) мнения Вены и Берлина оказались "диаметрально противоположными", считает Курц.По словам Курца, по-человечески он прекрасно понимает, что "беженцы сами и часто ради своих семей пытаются начать новую жизнь в Австрии, Германии или Швеции". Однако отдельным государствам не под силу выполнить обещание, сформулированное Меркель, к тому же подобное "никогда не было предусмотрено с правовой точки зрения", считает экс-канцлер.

https://ria.ru/20220725/garri-1804741145.html

https://ria.ru/20211207/tramp-1762506568.html

https://ria.ru/20210105/bayden-1592026443.html

https://ria.ru/20201229/eltsin-1591413609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангела меркель, владимир путин, дональд трамп, россия, германия, австрия, евросоюз, нато