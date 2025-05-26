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СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях - РИА Новости, 26.05.2025
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12:19 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/avstriya-2019080734.html
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц оправдан по делу о ложных показаниях, сообщил австрийский телеканал Puls24. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:19:00+03:00
2025-05-26T12:19:00+03:00
в мире
австрия
вена
себастьян курц
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц оправдан по делу о ложных показаниях, сообщил австрийский телеканал Puls24. Высший региональный суд Вены в понедельник рассмотрел апелляцию экс-канцлера республики Курца и его бывшего главы кабинета Бернхарда Бонелли. В феврале их признали виновными в даче ложных показаний по делу "Ибицы" и приговорили к условным срокам - восемь и шесть месяцев соответственно. Оба обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности. "Приговор бывшему канцлеру Себастьяну Курцу отменяется. Курц оправдан. Приговор Бонелли, однако, остается в силе", - сообщил телеканал со ссылкой на решение суда, объявившего решение по итогам процесса.
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в мире, австрия, вена, себастьян курц
В мире, Австрия, Вена, Себастьян Курц
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях

Puls24: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-канцлер Австрии Себастьян Курц
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц оправдан по делу о ложных показаниях, сообщил австрийский телеканал Puls24.
Высший региональный суд Вены в понедельник рассмотрел апелляцию экс-канцлера республики Курца и его бывшего главы кабинета Бернхарда Бонелли. В феврале их признали виновными в даче ложных показаний по делу "Ибицы" и приговорили к условным срокам - восемь и шесть месяцев соответственно. Оба обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности.
"Приговор бывшему канцлеру Себастьяну Курцу отменяется. Курц оправдан. Приговор Бонелли, однако, остается в силе", - сообщил телеканал со ссылкой на решение суда, объявившего решение по итогам процесса.
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