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СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц оправдан по делу о ложных показаниях, сообщил австрийский телеканал Puls24. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:19:00+03:00
2025-05-26T12:19:00+03:00
2025-05-26T12:19:00+03:00
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц оправдан по делу о ложных показаниях, сообщил австрийский телеканал Puls24. Высший региональный суд Вены в понедельник рассмотрел апелляцию экс-канцлера республики Курца и его бывшего главы кабинета Бернхарда Бонелли. В феврале их признали виновными в даче ложных показаний по делу "Ибицы" и приговорили к условным срокам - восемь и шесть месяцев соответственно. Оба обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности. "Приговор бывшему канцлеру Себастьяну Курцу отменяется. Курц оправдан. Приговор Бонелли, однако, остается в силе", - сообщил телеканал со ссылкой на решение суда, объявившего решение по итогам процесса.
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в мире, австрия, вена, себастьян курц
В мире, Австрия, Вена, Себастьян Курц
СМИ: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях
Puls24: экс-канцлера Австрии Курца оправдали по делу о ложных показаниях