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Экс-канцлер Курц во время суда упрекнул прокуратуру в предвзятости
Экс-канцлер Курц во время суда упрекнул прокуратуру в предвзятости - РИА Новости, 20.10.2023
Экс-канцлер Курц во время суда упрекнул прокуратуру в предвзятости
Экс-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьян Курц, которого обвиняют в даче ложных показаний, в ходе выступления в суде РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:22
2023-10-20T13:22
2023-10-20T13:23
в мире
австрия
себастьян курц
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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьян Курц, которого обвиняют в даче ложных показаний, в ходе выступления в суде в среду обвинил прокуратуру в предвзятой трактовке его переписок, которые легли в основу его дела, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах. В среду проходит второй день судебного процесса по делу бывшего политика. "Я не могу понять, почему чаты остаются без внимания. Почему высказывания, которые можно трактовать по-разному, трактуются только мне во вред", - сказал Курц судье в ходе дачи показаний.Бывшего политика обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, в ходе парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров Австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями. Экс-канцлеру грозит до 3 лет тюрьмы. Расследуя дело экс-канцлера, прокуратура изучала переписки Курца. Так, к делу приобщен фрагмент письменного общения, в ходе которого бывший политик отправил сообщение Шмиду: "Получишь все, что хочешь". На это его собеседник ответил ему: "Я люблю своего канцлера".
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в мире, австрия, себастьян курц
В мире, Австрия, Себастьян Курц
Экс-канцлер Курц во время суда упрекнул прокуратуру в предвзятости
Экс-канцлер Курц в ходе показаний на суде упрекнул прокуратуру в предвзятости
ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьян Курц, которого обвиняют в даче ложных показаний, в ходе выступления в суде в среду обвинил прокуратуру в предвзятой трактовке его переписок, которые легли в основу его дела, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах. В среду проходит второй день судебного процесса по делу бывшего политика.
«
"Я не могу понять, почему чаты остаются без внимания. Почему высказывания, которые можно трактовать по-разному, трактуются только мне во вред", - сказал Курц судье в ходе дачи показаний.
Бывшего политика обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, в ходе парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров Австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями. Экс-канцлеру грозит до 3 лет тюрьмы.
Расследуя дело экс-канцлера, прокуратура изучала переписки Курца. Так, к делу приобщен фрагмент письменного общения, в ходе которого бывший политик отправил сообщение Шмиду: "Получишь все, что хочешь". На это его собеседник ответил ему: "Я люблю своего канцлера".
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