https://ria.ru/20230112/korruptsiya-1844387538.html

В Австрии представили пакет законов, ужесточающих борьбу с коррупцией

В Австрии представили пакет законов, ужесточающих борьбу с коррупцией - РИА Новости, 12.01.2023

В Австрии представили пакет законов, ужесточающих борьбу с коррупцией

В Австрии представили пакет законов, ужесточающих борьбу с коррупцией, речь идет об увеличении числа коррупционных статей, а также об ужесточении наказаний по... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:57

2023-01-12T13:57

2023-01-12T13:57

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себастьян курц

австрия

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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. В Австрии представили пакет законов, ужесточающих борьбу с коррупцией, речь идет об увеличении числа коррупционных статей, а также об ужесточении наказаний по ним. Австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер, представляя инициативу журналистам в четверг, назвала этот антикоррупционный пакет "самым строгим в мире". Предложения по ужесточению антикоррупционного законодательства в Австрии ранее были обсуждены на первом в новом году выездном заседании правительства, которое прошло во вторник и в среду. По итогам заседания сообщалось, что новые инициативы прямо затронут вопросы контроля над финансированием политических партий и СМИ. "Пришло время для генеральной очистки в политике... Это ясный призыв к политикам начать действовать. Это причина, по которой мы всерьез отнеслись к этому вопросу, сказали, почему это важно сейчас - сделать шаг в направлении ужесточения антикоррупционного законодательства и действительно закрыть существующие "пробелы", на которые нам указало "видео с Ибицы"", - заявила на брифинге, посвященном новым законодательным инициативам, глава Минюста Австрии Альма Задич ("Зеленые"). По словам Задич, наказуемым в Австрии станет тайное финансирование избирательных компаний кандидатов в депутаты Национального совета (парламента), в другие органы, а также органы партий. Наказуемыми станут "неправомочные" предвыборные обещания кандидатов, например, о распределении госзаказов, которые сопровождаются финансированием этого кандидата со стороны заинтересованных лиц или организаций. Также будут ужесточены наказания за коррупцию, которые коснутся не только политиков и чиновников, но и предпринимателей. В частности, в отношении последней группы граждан - они будут увеличены в три раза, сказала Задич. Как заявила принявшая участие в брифинге министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер, преследование лиц, которые ведут "продажу и покупку мандатов" депутатов Нацсовета, - это австрийское ноу-хау, которого "нет нигде в ЕС". Антикоррупционное законодательство в Австрии таким образом станет "самым строгим в мире", сказала министр. Она подчеркнула, что в будущем наказание коснется всякого, кто "тайно дает, обещает или предлагает денежные суммы в обмен за мандат в региональном парламенте (ландтаге - ред.), в Национальном совете, в Федеральном совете (палата регионов - ред.) или в Европарламенте", а также любого представителя партии, кто "принимает обещание финансирования или финансирование в обмен на мандат" по партийному списку в данных органах. По словам Эдтштадлер, судебная неприкосновенность не будет более распространяться на лиц, занимающих государственные должности, в случае их обвинения в коррупции, в том числе на стадии их избирательных компаний. "Мы должны обеспечить проведение и впредь свободных и независимых выборов таким образом, чтобы выборы стали центральным элементом демократии. Одновременно мы должны поддержать защищенную конституцией автономию партий. Политические процессы в демократии, которые были выявлены в течение времени, не должны быть криминализованы", - сказала Эдтштадлер. В мае 2019 года в немецких СМИ была опубликована скандальная видеозапись с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, сделанная, как утверждалось в публикациях, на острове Ибица. После этой публикации Штрахе заявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской свободной партии (FPÖ). Канцлер Австрии Себастьян Курц на следующий день после выхода скандальных материалов заявил о завершении работы своего коалиционного правительства при участии FPÖ и проведении новых досрочных выборов. По их итогам Курц вновь занял должность канцлера Австрии осенью 2019 года. В октябре 2021 года Курц покинул кресло канцлера Австрии из-за открытого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии - Австрийской народной партии (ÖVP). В декабре 2021 года Курц официально объявил, что покидает пост председателя ÖVP и уходит из политики.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

https://ria.ru/20221216/korruptsiya-1839043925.html

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ибица

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Варвара Скокшина

в мире, себастьян курц, австрия, ибица, европарламент, евросоюз