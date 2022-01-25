СМИ: экс-канцлер Австрии Курц основал собственную компанию
Kronen Zeitung: экс-канцлер Австрии Курц основал собственную компанию
Себастьян Курц
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц основал компанию в Австрии, сообщает во вторник газета Kronen Zeitung со ссылкой на его приближенных.
По данным газеты, Курц основал компанию SK Management GmbH в федеральной земле Нижняя Австрия, регионе Вальдфиртель, с которым он тесно связан - его бабушка и дедушка родом оттуда.
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Курц является управляющим директором и единственным акционером своей фирмы. Капитальный взнос составил 35 тысяч евро. При основании компании в качестве направления деятельности было указано "владение акциями, управление акциями, оказание управленческих услуг, управленческий консалтинг".
Ранее стало известно, что Курц в феврале приступит к работе в США в компании соратника Дональда Трампа - миллиардера и инвестора Питера Тиля, где его годовой доход может превышать 500 тысяч евро.
Несмотря на работу в Штатах, отмечает Kronen Zeitung, Курцу была необходима собственная компания для других бизнес-дел, например, если он захочет инвестировать в стартапы или будет получать доход от оплачиваемых лекций.
В октябре 2021 года Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики.
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