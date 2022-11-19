https://ria.ru/20221119/tramp-1832807638.html
Экс-канцлер Австрии занял должность в организации, основанной зятем Трампа
Экс-канцлер Австрии занял должность в организации, основанной зятем Трампа - РИА Новости, 19.11.2022
Экс-канцлер Австрии занял должность в организации, основанной зятем Трампа
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц стал членом консультативного совета организации Abraham Accords Peace Institute, которая была основана зятем... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:40
2022-11-19T21:40
2022-11-19T21:40
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джаред кушнер
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ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц стал членом консультативного совета организации Abraham Accords Peace Institute, которая была основана зятем экс-президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщило австрийское издание Oesterreich.Согласно заявлению на сайте Abraham Accords Peace Institute, организация посвящена тому, чтобы способствовать "реализации и расширению" заключенных в 2020 году "Авраамовых соглашений". Такое название получили достигнутые при посредничестве США договоренности о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.Как отметила газета, роль экс-канцлера Австрии будет заключаться в том, чтобы добиваться большей поддержки "Авраамовых соглашений" в Европе. Кроме того, Курц будет способствовать дальнейшему продвижению диалога между Израилем и арабскими государствами.Сам Курц в Twitter подтвердил информацию о своей новой должности, разместив ссылку на соответствующую публикацию. По словам бывшего канцлера, он рад возможности "поддержать цель улучшения отношений между Израилем и арабским миром".В октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший Австрийскую народную партию, ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.
https://ria.ru/20221118/shengen-1832594607.html
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831388222.html
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в мире, себастьян курц, дональд трамп, джаред кушнер, австрия, израиль, сша, австрийская народная партия
В мире, Себастьян Курц, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Австрия, Израиль, США, Австрийская народная партия
Экс-канцлер Австрии занял должность в организации, основанной зятем Трампа
Oesterreich: Экс-канцлер Австрии Курц занял должность в организации зятя Дональда Трампа