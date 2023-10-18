https://ria.ru/20231018/kurts-1903719675.html

Защита потребовала оправдать экс-канцлера Австрии Курца

Защита потребовала оправдать экс-канцлера Австрии Курца - РИА Новости, 18.10.2023

Защита потребовала оправдать экс-канцлера Австрии Курца

Адвокат экс-канцлера Австрии и бывшего председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца, которого обвиняют в даче ложных показаний, потребовал в суде... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:33

2023-10-18T23:33

2023-10-18T23:33

в мире

австрия

себастьян курц

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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Адвокат экс-канцлера Австрии и бывшего председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца, которого обвиняют в даче ложных показаний, потребовал в суде оправдать его подзащитного в первый день судебного процесса, передает корреспондент РИА Новости. В среду в 9.30 (10.30 мск) начался процесс по делу некогда самого молодого министра иностранных дел в мире (получил пост в 27 лет) и канцлера в истории Австрии (31 год) Курца. Он занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах. Бывшего политика обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, в ходе парламентского расследования отверг причастность к решению о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями. Экс-канцлеру грозит до 3 лет тюрьмы. Утром в суде собрались более сотни представителей СМИ, в том числе иностранных. Процесс по делу Курца называют самым громким судебным делом за последние годы. Экс-канцлер прибыл в здание суда в черном костюме и белой рубашке, выглядел очень спокойным. Перед началом заседания он поговорил с журналистами, вновь заявив о своей невиновности. "Как предприниматель и семьянин, я надеюсь на справедливый суд и предполагаю, что он закончится для меня хорошо", - сказал экс-канцлер. Фотографам и операторам перед стартом слушаний позволили сделать видео и фото, а затем их попросили покинуть зал. Помимо Курца на скамье подсудимых находятся бывшая председатель правления и экс-директор компании Casinos Austria AG Беттина Глатц-Кремснер, а также доверенное лицо Курца, экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли. Их также обвиняют в даче ложных показаний. В общей сложности судебные слушания длились почти восемь часов, включая три небольших перерыва. За это время прокуроры представили свои обвинения, также выступил адвокат Курца Отто Дитрих. В защиту экс-канцлера он отметил, что атмосфера во время допроса его подопечного в рамках парламентского расследования была агрессивной, также, по его словам, не исключены и ошибки при ведении протокола. Так, согласно его данным, в одном из случаев диалектное слово "на", которое сказал в ходе ответа Курц, было ошибочно приравнено обвинителями к слову "нет". В конце своего выступления адвокат потребовал оправдать Курца. Кроме того, свои показания на процессе успела дать Беттина Глатц-Кремснер, также заявив, что не считает себя виновной. Предполагается, что во второй день слушаний, которые пройдут в ближайшую пятницу, свои показания перед судом даст Курц.

https://ria.ru/20221119/tramp-1832807638.html

https://ria.ru/20220817/politika-1810307800.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, себастьян курц