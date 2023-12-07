https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

Украина и Евросоюз — выживет только один

Украина и Евросоюз — выживет только один - РИА Новости, 07.12.2023

Украина и Евросоюз — выживет только один

Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:02

украина

киев

россия

себастьян курц

ангела меркель

евросоюз

газпром

нафтогаз украины

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Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения почему-то выпадает тот факт, что из-за своего географического положения, а также благодаря доставшейся в наследство инфраструктуре наша соседка играет столь же фундаментальную роль и в существовании стран Европы. Издание Bloomberg, проанализировав рыночные данные, с явной обидой сообщает, что Австрия не собирается отказываться от покупки российского газа.Данный вывод сделан на основании данных работы крупнейшего газового хаба в Баумгартене.Каких-то два года назад украинская газотранспортная система (УГТС) и транзит российского газа были одной из наиболее обсуждаемых тем, но начало СВО и последующие мировые события полностью сместили акцент общественного внимания. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз видели в широкой прессе относительно крупные и регулярные упоминания транзитной прокачки углеводородов через территорию Украины. Готов поспорить, что если вы не профильный специалист, по роду занятий вовлеченный в тематику, то вы затруднитесь с ответом.При этом Bloomberg говорит чистейшую правду.Киев, который, наверное, успел выступить на половине трибун мира, яростно клялся, что не пойдет на переговоры с Россией ни по одному вопросу в принципе. Потому украинские СМИ хранят мертвое молчание относительно неудобного факта, что хотя в Воронежской области и закрыли один из приемных терминалов, второй — газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области — спокойно работает без сбоев и пауз. Газ через нее прокачивался и весь прошлый год, когда огненная линия соприкосновения пролегала у самого Киева, не остановился этот процесс и в текущем году, когда боевые действия перешли в вязкую позиционную стадию.В этой точке нужно остановиться и расставить акценты, потому что данные факты активно пытаются вменить в вину и нам: мол, почему же Россия не закрутила до хруста западный газовый вентиль.Во-первых, Москва вообще никогда не делала даже приблизительно схожих по смыслу заявлений. Более того, и президент, и МИД, и "Газпром" тысячу раз подчеркивали, что наша страна предельно щепетильно относится к выполнению своих обязательств как поставщика энергоресурсов. Факт того, что Россия до буквы и кубометра выполняет экспортные контракты на протяжении вот уже 30 лет, в свое время подтверждали Ангела Меркель и Себастьян Курц.Данная схема устраивает абсолютно всех. Россия получает валютную выручку, ЕС получает газ, а застрявшая между Украина — немного денег, потому что объемы транзита, конечно, изрядно сократились. К примеру, в июне текущего года среднесуточная прокачка через УГТС составляла чуть более 41 миллиона кубометров в сутки, что в два раза меньше, чем транспортировалось в 2021-м.Во-вторых, и мы это подчеркивали выше, Киев задолго до СВО прямо шантажировал и Москву, и Брюссель возможностью непродления транзитного соглашения. Наверняка многие помнят наши публикации лета — осени 2019 года, когда весь мир гадал, на каких условиях контракт будет продлен и будет ли он вообще. Кстати, именно тогда — и в первую очередь в европейские головы — пришло осознание того, что Украина не так уж управляема: выполнение любого обещания, данного Киевом или "Нафтогазом", нужно скрупулезно контролировать абсолютно на всех этапах. Без малейшей гарантии, что эти самые обещания все-таки будут исполнены.Транзитный контракт истекает ровно через год, 31 декабря 2024-го, и статья Bloomberg говорит о том, что за океаном об этом помнят и рассматривают данный вопрос как крайне значимый. Естественно, не забыв при этом пнуть Вену, которая старательно прячется в тени крикливых европейских русофобов и рассчитывает получать российский газ по выгодным ценам аж до 2040 года, как это предусматривает беспрецедентный по своей продолжительности контракт.Но здесь нужно понимать, что Австрия не одна заинтересована в сохранении транзита.Труба магистрального газопровода, заходящая в Баумгартен, далее расходится "вилкой". На юг в Италию, Словению и Хорватию отходит газопровод TAG, на запад, в сторону Германии и Франции, проложен газопровод WAG. Для поставок же в Венгрию и Словакию, а также для реверса голубого топлива предусмотрена магистраль HAG. Поскольку главным поставщиком газа в Баумгартен безальтернативно выступает Россия, уже сейчас можно прикинуть, кого именно где-то через полгода начнет шантажировать Киев. В том, что это случится, нет ни малейших сомнений, особенно на фоне стремительно пересыхающего ручья финансовой и военно-технической помощи со стороны Евросоюза, на который эту ношу ловко свалил Вашингтон.Это прекрасно понимают и на Западе.Из осознания реальности произрастают демарши Венгрии и Словакии, которые на уровне правительств требуют не вносить российские нефть и газ в списки санкционных продуктов и обещают ветировать любые поползновения в данном направлении. Благодаря Bloomberg мы знаем, что помимо явных штрейкбрехеров внутри ЕС есть и тихие — вроде Австрии. С учетом того, что главными покупателями нашего СПГ по итогам третьего квартала стали Испания и Бельгия, в списке незаметных саботажников можно ставить выразительное многоточие.Конечно же, очень интересно, как будут развиваться события в следующей серии этого немного подзабытого, но крайне эмоционального сериала.Рискнем предположить, что Еврокомиссия по вопросам энергетики сделала аналогичные выводы и донесла их до руководства союза. Это может быть косвенной причиной резкой перемены тональности в публикациях европейской прессы, которая от победных дифирамбов Украине тотально перешла к угрюмым прогнозам неминуемого разгрома ВСУ на поле боя. В свою очередь, Киев, еще недавно восторженно благодаривший ЕС за поставки оружия и техники, сегодня прямо говорит, что сдаст позиции на фронте, толсто намекая, что в случае коллапса государства Украина в текущем виде может исчезнуть и жизненно важная ресурсная артерия. Ведь тогда будет неважно, кто именно ее взорвал.Без российского газа хромой экономике Европы будет совсем печально, а без поставок европейских боеприпасов и бронетехники под вопросом само существование Украины. Все участники игры это прекрасно понимают. Торг начался.

https://ria.ru/20231206/aktivy-1914023198.html

https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

украина

киев

россия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, киев, россия, себастьян курц, ангела меркель, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, цены на нефть, аналитика