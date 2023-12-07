Рейтинг@Mail.ru
Украина и Евросоюз — выживет только один - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.12.2023 (обновлено: 08:02 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
Украина и Евросоюз — выживет только один
Украина и Евросоюз — выживет только один - РИА Новости, 07.12.2023
Украина и Евросоюз — выживет только один
Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:00
2023-12-07T08:02
украина
киев
россия
себастьян курц
ангела меркель
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1f82163837d69b1fd436145d63d8dab9.jpg
Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения почему-то выпадает тот факт, что из-за своего географического положения, а также благодаря доставшейся в наследство инфраструктуре наша соседка играет столь же фундаментальную роль и в существовании стран Европы. Издание Bloomberg, проанализировав рыночные данные, с явной обидой сообщает, что Австрия не собирается отказываться от покупки российского газа.Данный вывод сделан на основании данных работы крупнейшего газового хаба в Баумгартене.Каких-то два года назад украинская газотранспортная система (УГТС) и транзит российского газа были одной из наиболее обсуждаемых тем, но начало СВО и последующие мировые события полностью сместили акцент общественного внимания. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз видели в широкой прессе относительно крупные и регулярные упоминания транзитной прокачки углеводородов через территорию Украины. Готов поспорить, что если вы не профильный специалист, по роду занятий вовлеченный в тематику, то вы затруднитесь с ответом.При этом Bloomberg говорит чистейшую правду.Киев, который, наверное, успел выступить на половине трибун мира, яростно клялся, что не пойдет на переговоры с Россией ни по одному вопросу в принципе. Потому украинские СМИ хранят мертвое молчание относительно неудобного факта, что хотя в Воронежской области и закрыли один из приемных терминалов, второй — газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области — спокойно работает без сбоев и пауз. Газ через нее прокачивался и весь прошлый год, когда огненная линия соприкосновения пролегала у самого Киева, не остановился этот процесс и в текущем году, когда боевые действия перешли в вязкую позиционную стадию.В этой точке нужно остановиться и расставить акценты, потому что данные факты активно пытаются вменить в вину и нам: мол, почему же Россия не закрутила до хруста западный газовый вентиль.Во-первых, Москва вообще никогда не делала даже приблизительно схожих по смыслу заявлений. Более того, и президент, и МИД, и "Газпром" тысячу раз подчеркивали, что наша страна предельно щепетильно относится к выполнению своих обязательств как поставщика энергоресурсов. Факт того, что Россия до буквы и кубометра выполняет экспортные контракты на протяжении вот уже 30 лет, в свое время подтверждали Ангела Меркель и Себастьян Курц.Данная схема устраивает абсолютно всех. Россия получает валютную выручку, ЕС получает газ, а застрявшая между Украина — немного денег, потому что объемы транзита, конечно, изрядно сократились. К примеру, в июне текущего года среднесуточная прокачка через УГТС составляла чуть более 41 миллиона кубометров в сутки, что в два раза меньше, чем транспортировалось в 2021-м.Во-вторых, и мы это подчеркивали выше, Киев задолго до СВО прямо шантажировал и Москву, и Брюссель возможностью непродления транзитного соглашения. Наверняка многие помнят наши публикации лета — осени 2019 года, когда весь мир гадал, на каких условиях контракт будет продлен и будет ли он вообще. Кстати, именно тогда — и в первую очередь в европейские головы — пришло осознание того, что Украина не так уж управляема: выполнение любого обещания, данного Киевом или "Нафтогазом", нужно скрупулезно контролировать абсолютно на всех этапах. Без малейшей гарантии, что эти самые обещания все-таки будут исполнены.Транзитный контракт истекает ровно через год, 31 декабря 2024-го, и статья Bloomberg говорит о том, что за океаном об этом помнят и рассматривают данный вопрос как крайне значимый. Естественно, не забыв при этом пнуть Вену, которая старательно прячется в тени крикливых европейских русофобов и рассчитывает получать российский газ по выгодным ценам аж до 2040 года, как это предусматривает беспрецедентный по своей продолжительности контракт.Но здесь нужно понимать, что Австрия не одна заинтересована в сохранении транзита.Труба магистрального газопровода, заходящая в Баумгартен, далее расходится "вилкой". На юг в Италию, Словению и Хорватию отходит газопровод TAG, на запад, в сторону Германии и Франции, проложен газопровод WAG. Для поставок же в Венгрию и Словакию, а также для реверса голубого топлива предусмотрена магистраль HAG. Поскольку главным поставщиком газа в Баумгартен безальтернативно выступает Россия, уже сейчас можно прикинуть, кого именно где-то через полгода начнет шантажировать Киев. В том, что это случится, нет ни малейших сомнений, особенно на фоне стремительно пересыхающего ручья финансовой и военно-технической помощи со стороны Евросоюза, на который эту ношу ловко свалил Вашингтон.Это прекрасно понимают и на Западе.Из осознания реальности произрастают демарши Венгрии и Словакии, которые на уровне правительств требуют не вносить российские нефть и газ в списки санкционных продуктов и обещают ветировать любые поползновения в данном направлении. Благодаря Bloomberg мы знаем, что помимо явных штрейкбрехеров внутри ЕС есть и тихие — вроде Австрии. С учетом того, что главными покупателями нашего СПГ по итогам третьего квартала стали Испания и Бельгия, в списке незаметных саботажников можно ставить выразительное многоточие.Конечно же, очень интересно, как будут развиваться события в следующей серии этого немного подзабытого, но крайне эмоционального сериала.Рискнем предположить, что Еврокомиссия по вопросам энергетики сделала аналогичные выводы и донесла их до руководства союза. Это может быть косвенной причиной резкой перемены тональности в публикациях европейской прессы, которая от победных дифирамбов Украине тотально перешла к угрюмым прогнозам неминуемого разгрома ВСУ на поле боя. В свою очередь, Киев, еще недавно восторженно благодаривший ЕС за поставки оружия и техники, сегодня прямо говорит, что сдаст позиции на фронте, толсто намекая, что в случае коллапса государства Украина в текущем виде может исчезнуть и жизненно важная ресурсная артерия. Ведь тогда будет неважно, кто именно ее взорвал.Без российского газа хромой экономике Европы будет совсем печально, а без поставок европейских боеприпасов и бронетехники под вопросом само существование Украины. Все участники игры это прекрасно понимают. Торг начался.
https://ria.ru/20231206/aktivy-1914023198.html
https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_202a2ecace4d1ddd6b3e5aeb5a0e02e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, себастьян курц, ангела меркель, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, цены на нефть, аналитика
Украина, Киев, Россия, Себастьян Курц, Ангела Меркель, Евросоюз, Газпром, Нафтогаз Украины, Цены на нефть, Аналитика

Украина и Евросоюз — выживет только один

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения почему-то выпадает тот факт, что из-за своего географического положения, а также благодаря доставшейся в наследство инфраструктуре наша соседка играет столь же фундаментальную роль и в существовании стран Европы. Издание Bloomberg, проанализировав рыночные данные, с явной обидой сообщает, что Австрия не собирается отказываться от покупки российского газа.
Данный вывод сделан на основании данных работы крупнейшего газового хаба в Баумгартене.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
Вчера, 06:54
Каких-то два года назад украинская газотранспортная система (УГТС) и транзит российского газа были одной из наиболее обсуждаемых тем, но начало СВО и последующие мировые события полностью сместили акцент общественного внимания. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз видели в широкой прессе относительно крупные и регулярные упоминания транзитной прокачки углеводородов через территорию Украины. Готов поспорить, что если вы не профильный специалист, по роду занятий вовлеченный в тематику, то вы затруднитесь с ответом.
При этом Bloomberg говорит чистейшую правду.
Киев, который, наверное, успел выступить на половине трибун мира, яростно клялся, что не пойдет на переговоры с Россией ни по одному вопросу в принципе. Потому украинские СМИ хранят мертвое молчание относительно неудобного факта, что хотя в Воронежской области и закрыли один из приемных терминалов, второй — газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области — спокойно работает без сбоев и пауз. Газ через нее прокачивался и весь прошлый год, когда огненная линия соприкосновения пролегала у самого Киева, не остановился этот процесс и в текущем году, когда боевые действия перешли в вязкую позиционную стадию.
В этой точке нужно остановиться и расставить акценты, потому что данные факты активно пытаются вменить в вину и нам: мол, почему же Россия не закрутила до хруста западный газовый вентиль.
Во-первых, Москва вообще никогда не делала даже приблизительно схожих по смыслу заявлений. Более того, и президент, и МИД, и "Газпром" тысячу раз подчеркивали, что наша страна предельно щепетильно относится к выполнению своих обязательств как поставщика энергоресурсов. Факт того, что Россия до буквы и кубометра выполняет экспортные контракты на протяжении вот уже 30 лет, в свое время подтверждали Ангела Меркель и Себастьян Курц.
Данная схема устраивает абсолютно всех. Россия получает валютную выручку, ЕС получает газ, а застрявшая между Украина немного денег, потому что объемы транзита, конечно, изрядно сократились. К примеру, в июне текущего года среднесуточная прокачка через УГТС составляла чуть более 41 миллиона кубометров в сутки, что в два раза меньше, чем транспортировалось в 2021-м.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Это может быть концом НАТО": Россия решила судьбу Альянса
Вчера, 08:00
Во-вторых, и мы это подчеркивали выше, Киев задолго до СВО прямо шантажировал и Москву, и Брюссель возможностью непродления транзитного соглашения. Наверняка многие помнят наши публикации лета — осени 2019 года, когда весь мир гадал, на каких условиях контракт будет продлен и будет ли он вообще. Кстати, именно тогда — и в первую очередь в европейские головы — пришло осознание того, что Украина не так уж управляема: выполнение любого обещания, данного Киевом или "Нафтогазом", нужно скрупулезно контролировать абсолютно на всех этапах. Без малейшей гарантии, что эти самые обещания все-таки будут исполнены.
Транзитный контракт истекает ровно через год, 31 декабря 2024-го, и статья Bloomberg говорит о том, что за океаном об этом помнят и рассматривают данный вопрос как крайне значимый. Естественно, не забыв при этом пнуть Вену, которая старательно прячется в тени крикливых европейских русофобов и рассчитывает получать российский газ по выгодным ценам аж до 2040 года, как это предусматривает беспрецедентный по своей продолжительности контракт.
Но здесь нужно понимать, что Австрия не одна заинтересована в сохранении транзита.
Труба магистрального газопровода, заходящая в Баумгартен, далее расходится "вилкой". На юг в Италию, Словению и Хорватию отходит газопровод TAG, на запад, в сторону Германии и Франции, проложен газопровод WAG. Для поставок же в Венгрию и Словакию, а также для реверса голубого топлива предусмотрена магистраль HAG. Поскольку главным поставщиком газа в Баумгартен безальтернативно выступает Россия, уже сейчас можно прикинуть, кого именно где-то через полгода начнет шантажировать Киев. В том, что это случится, нет ни малейших сомнений, особенно на фоне стремительно пересыхающего ручья финансовой и военно-технической помощи со стороны Евросоюза, на который эту ношу ловко свалил Вашингтон.
Это прекрасно понимают и на Западе.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
Вчера, 08:00
Из осознания реальности произрастают демарши Венгрии и Словакии, которые на уровне правительств требуют не вносить российские нефть и газ в списки санкционных продуктов и обещают ветировать любые поползновения в данном направлении. Благодаря Bloomberg мы знаем, что помимо явных штрейкбрехеров внутри ЕС есть и тихие — вроде Австрии. С учетом того, что главными покупателями нашего СПГ по итогам третьего квартала стали Испания и Бельгия, в списке незаметных саботажников можно ставить выразительное многоточие.
Конечно же, очень интересно, как будут развиваться события в следующей серии этого немного подзабытого, но крайне эмоционального сериала.
Рискнем предположить, что Еврокомиссия по вопросам энергетики сделала аналогичные выводы и донесла их до руководства союза. Это может быть косвенной причиной резкой перемены тональности в публикациях европейской прессы, которая от победных дифирамбов Украине тотально перешла к угрюмым прогнозам неминуемого разгрома ВСУ на поле боя. В свою очередь, Киев, еще недавно восторженно благодаривший ЕС за поставки оружия и техники, сегодня прямо говорит, что сдаст позиции на фронте, толсто намекая, что в случае коллапса государства Украина в текущем виде может исчезнуть и жизненно важная ресурсная артерия. Ведь тогда будет неважно, кто именно ее взорвал.
Без российского газа хромой экономике Европы будет совсем печально, а без поставок европейских боеприпасов и бронетехники под вопросом само существование Украины. Все участники игры это прекрасно понимают. Торг начался.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
5 декабря, 08:00
 
УкраинаКиевРоссияСебастьян КурцАнгела МеркельЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныЦены на нефтьАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала