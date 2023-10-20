https://ria.ru/20231020/sud-1904164849.html

Экс-канцлер Австрии Курц объяснил суду его спорные онлайн-сообщения

Экс-канцлер Австрии Курц объяснил суду его спорные онлайн-сообщения - РИА Новости, 20.10.2023

Экс-канцлер Австрии Курц объяснил суду его спорные онлайн-сообщения

Экс-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьян Курц, которого обвиняют в ложных показаниях, в ходе выступления в суде в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:46

2023-10-20T15:46

2023-10-20T15:47

в мире

австрия

себастьян курц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747173867_0:170:2927:1816_1920x0_80_0_0_2f75433ced18e485f237bda5f7a273c1.jpg

ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии и бывший председатель Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьян Курц, которого обвиняют в ложных показаниях, в ходе выступления в суде в пятницу объяснил суть его спорных онлайн-сообщений, которые были использованы прокуратурой для его обвинения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. В пятницу проходит второй день судебного процесса по делу бывшего политика. Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, в ходе парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров Австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями. Экс-канцлеру грозит до 3 лет тюрьмы. Заседание началось с получасового выступления Курца на скамье подсудимых, в ходе которого он заявил, что не считает себя виновным, и представил свою позицию по делу. Затем бывший политик продолжил давать показания, отвечая на вопросы судьи. Его, в частности, попросили прокомментировать переписку с Шмидом, имевшей место в 2019 году, в ходе которой Курц написал: "Ты и так получишь все, что хочешь". На это его собеседник отправил ему смайлики и написал: "Я люблю своего канцлера". Экс-канцлер поблагодарил за возможность прояснить ситуацию вокруг спорных сообщений, добавив, что обвинители неверно интерпретировали эту переписку. "Ни одно другое текстовое сообщение не приводило к такому количеству предрассудков", - сказал судье Курц. По его словам, Шмид в то время уже был полностью уверен, что станет руководителем ÖBAG, и при этом он также хотел получить пост в совете директоров и в других компаниях. В этой связи, по словам Курца, когда Шмид написал ему о своих амбициях, экс-канцлер ответил ему "Ты и так получишь все, что хочешь". При этом, как пояснил суду бывший политик, под своим сообщением он подразумевал "пожалуйста, успокойся уже". По словам Курца, он не предлагал Шмиду свою поддержку, но ему было известно о желании того встать в руководство ÖBAG. Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230117/dzhonson-1845529161.html

https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, себастьян курц