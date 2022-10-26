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Дмитрий Любинский: отношения Москвы и Вены стремятся к точке замерзания

Дмитрий Любинский: отношения Москвы и Вены стремятся к точке замерзания - РИА Новости, 26.10.2022

Дмитрий Любинский: отношения Москвы и Вены стремятся к точке замерзания

Двадцать шестого октября 1955 года Австрия стала нейтральной страной и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:32

интервью

россия

австрия

северный поток

вена

карл нехаммер

дмитрий любинский

себастьян курц

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Двадцать шестого октября 1955 года Австрия стала нейтральной страной и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Однако ряд заявлений и шагов нынешнего федерального правительства заставляют задуматься о том, собирается ли Вена сохранять свой нейтральный статус. Об этом, а также о перспективах проведения переговоров между Россией и Украиной на венской площадке, газовом сотрудничестве, визовых ограничениях и росте социальных протестов в республике на фоне экономического и энергетического кризиса рассказал в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.– Господин посол, считаете ли вы возможным, что Австрия отринет свой нейтральный статус? Какие последствия это могло бы иметь для российско-австрийских отношений?– Изначально необходимо подчеркнуть: до недавнего времени Австрия не давала поводов усомниться и на практике добросовестно следовала закрепленному в Конституционном законе принципу постоянного нейтралитета. Наша страна, в том числе будучи депозитарием почти священного для австрийцев Госдоговора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, неизменно ценила Вену в качестве одной из важных столиц международного общения.С началом СВО на Украине вынуждены с сожалением констатировать демонстративный отход политического руководства Австрии от устоявшейся в международной практике трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения. Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа. С этим, к слову, согласны далеко не все политические силы внутри страны. Что, к примеру, подтвердилось и в ходе недавней избирательной кампании на выборах главы государства. Несмотря на увещевания коалиционного кабинета Карла Нехаммера в незыблемости нейтралитета и приверженности ему, факты говорят об обратном. Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны (упомяну также ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов). Власти ввели в оборот откровенно русофобские, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг" высказывания в адрес России и ее руководства. Звучащие в политическом дискурсе здравые голоса политиков буквально тонут в воинствующей риторике: "Война, агрессия, эскалация, наказание России".Это, понятно, не наш выбор. Но подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога. И это, добавлю, не может не отражаться на нашем отношении к роли Вены в качестве нейтральной переговорной площадки. Надеюсь, что у политического руководства страны здесь на этот счет имеется достаточно четкое понимание. Австрия всегда гордилась своей ролью "строителя мостов" (Brückenbauer). Сейчас же рушит их с размаха.– Тот факт, что нынешние власти Австрии употребляют слово "пока" применительно к отказу от участия Вены в поставках летального оружия Украине, в других вопросах европейской военной политики, воспринимаете ли вы это как сигналы к эскалации в отношениях с Москвой? Возможно ли после таких двусмысленных заявлений использовать Вену как площадку для переговоров с Киевом, о чем периодически, на уровне "источников", намекает МИД Австрии?– Ваш вопрос продолжает тему дальнейшего размывания австрийского нейтралитета. Неясно, например, как с этим принципом соотносится выделяемая Веной финпомощь Украине, связанная с поставками в том числе военной амуниции и защитной экипировки, молчаливое согласие на все новые транши ЕС на нужды киевской военщины, поддержка так называемой военно-учебной миссии ЕС. Из уст отдельных австрийских политиков даже уже звучат призывы к прямым поставкам Украине летальных вооружений. Территория Австрии без шума используется для транзита вооружений для киевского режима. Но об этом нам поступают нередкие обращения и видеоматериалы от взволнованных граждан.Россия никогда не отказывалась от диалога, не инициировала, в отличие от Киева, одностороннего разрыва переговорного процесса, всегда заявляла об открытости к предложениям, нацеленным на скорейшее урегулирование. Однако все усилия западных кураторов Киева сейчас по большому счету сведены к тому, что ситуация должна решаться "на земле". И говорить сейчас о каких-либо посреднических инициативах Вены не имеет смысла, ведь Зеленскому законодательно запрещено вести переговоры с Москвой. Думаю, что в Вене это понимают – хотя в местной прессе периодически некие анонимные источники вбрасывают тему каких-то посреднических инициатив, ничем конкретным по официальным каналам это не подкрепляется.– Нынешние торжества по случаю 26 октября омрачены не слишком позитивными настроениями в австрийском обществе, жестко затронутым ростом инфляции, цен на энергоносители, потоком беженцев и так далее. На этом фоне заявления властей Австрии кажутся крайне оптимистичными: Австрия якобы "переживет зиму" без газа из России, если будет "меньше топить", газохранилища заполнены на 85%, что позволит автономно существовать экономике страны в течение десяти месяцев. Возникает диссонанс, но что тут правда? Кому выгодна, на ваш взгляд, полная остановка сотрудничества между Москвой и Веной?– Ситуация здесь, мягко говоря, для населения отнюдь не радужная на фоне рекордной инфляции и других упомянутых вами факторов. Протестные настроения растут. Как и в большинстве стран Евросоюза, руководство которого сделало основную ставку на наказании России, "чего бы это ни стоило". Это касается и энергоносителей, поставки которых европейским потребителям в соответствии с действующими контрактами, как известно, не прекращались с началом СВО на Украине. Показательным, к примеру, даже в нынешних условиях стал переход на схему оплаты газа в рублях, который был должным образом воспринят ведущим австрийским энергетическим концерном OMV и позволил продолжить поставки.Теракты против "Северного потока", конечно кардинально меняют ситуацию, но в Австрии почему-то предпочитают об этом уже особо не вспоминать.Мы видим, как провозглашенная Евросоюзом общая линия на максимально возможный отказ от ставших "токсичными" российского газа и нефти заставляет государства судорожно искать им замену. К примеру, доля российского газа в Австрии на конец 2021 года достигала порядка 80%. Сейчас, как рапортуют министры своему населению, она якобы снижена до "всего" 50%. Усилиями прежде всего того же OMV местные газохранилища к концу октября должны быть заполнены на 87,5%. Проблема в том, что лишь часть этого газа находится в собственности австрийских компаний на нужды потребления внутри страны. В результате уже есть примеры закрытия производств. Некоторые компании вынуждены выводить свои мощности на другие континенты, где цены на энергоносители ниже. Это к вопросу о том, кому выгодно. Думаю, и неспециалистам понятно, что в баснословном выигрыше поставщики СПГ, зарабатывающие на политической конъюнктуре. Но серьезные эксперты уже сейчас задаются вопросом, на сколько месяцев при суровой зиме хватит подобных запасов, и во что может обойтись их пополнение, а также как обеспечить запасы уже на зиму 2023/2024 годы.В целом же прагматичное взаимодействие и диалог с австрийским бизнесом у нас продолжается, они никуда не исчезли. По опубликованным австрийским данным, за первые два квартала 2022 года стоимостные показатели нашего двустороннего товарооборота достигли чуть ли не рекордных 5,34 миллиарда евро, что почти вдвое больше аналогичного периода 2021 года. Российский экспорт в Австрию вырос до 4,37 миллиарда евро (+173%). Импорт из Австрии – 975 миллионов евро (+0,6%). Предприниматели обеих стран демонстрируют настрой на сохранение условий для продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Австрийские деловые круги отнюдь не заинтересованы в обрушении работы с нами в условиях санкций: из представленных на российском рынке 650 австрийских предприятий реально ушли считанные единицы. А вот дефицит политической воли может создать действительно серьезные проблемы для деловых связей на долгосрочную перспективу.– Очередные санкции ЕС серьезно осложнили россиянам доступ к шенгенским визам, как в этой связи обстоит ситуация в Австрии? Есть ли основания рассчитывать на продолжение полноценного научного, культурного, молодежного обмена в сложившейся ситуации? Есть ли обращения в этой связи в посольство со стороны россиян, у которых планы на пребывание в Австрии были грубо нарушены волюнтаристскими решениями Брюсселя?– Деструктивные ограничительные меры в отношении России, к сожалению, серьезно затронули весь комплекс российско-австрийских гуманитарных связей. Так, в частности, в марте 2022 года федеральное министерство образования, науки и исследований рекомендовало австрийским учреждениям приостановить сотрудничество с российскими институтами в научно-образовательной области, а исследователям – критически пересмотреть профессиональные контакты с коллегами из России. К большому сожалению, это также коснулось кафедр и центров русского языка в целом ряде университетов. Этот посыл, безусловно, негативно отразился как на связях в рамках академических обменов в целом, так и на жизни обучающихся в австрийских учебных заведениях студентов из России. В посольство, к примеру, поступали жалобы на неожиданные отказы в приеме документов, другие бюрократические препоны со стороны администраций некоторых вузов Австрии. Уж не говоря о серьезно усложнившихся визовых процедурах, а также о ставших почти неосуществимыми денежных переводах из России, зачастую являющихся для студентов единственным источником средств к существованию.Особенно прискорбно, что австрийские университеты иногда совершенно открыто поддаются антироссийскому угару. Свежий и очень наглядный пример такого рода – вывешивание русофобского плаката "Russia is a terrorist state" на фасаде венского Университета прикладного искусства при попустительстве его администрации. На наши заявленные протесты против пытаются убеждать, что речь идет чуть ли не об "объекте высокого художественного творчества". Комментарии излишни, давайте уже будем честными.– Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц выпустил в октябре книгу мемуаров, в которой вполне комплементарно отозвался о президенте России Владимире Путине. Почти что на следующий день после выхода книги в адрес Курца посыпались жесткие обвинения в коррупции, сделанные на основании заявлений свидетеля, ранее в течение нескольких лет уклонявшегося от дачи каких-либо показаний. Что происходит со свободой слова в Австрии на фоне ситуации на Украине? Насколько обыденным стала публикация тенденциозных материалов в СМИ Австрии без "права на ответ" для российской стороны?– Честно говоря, я не делал бы прямых увязок личных оценок бывшего федерального канцлера с теми внутриполитическими разборками, и различными комитетами по расследованиям, которым здесь не видно конца.Но обострение кризиса на Украине, несомненно, еще больше обнажило предвзятость и тенденциозность западных медиа по отношению к России. Австрийские СМИ в этом плане не являются исключением. Актуальные сюжеты освещаются здесь исключительно однобоко, в выгодном киевскому режиму свете, а по большому счету диктуются им. Ежедневные эскапады Зеленского принимаются без какого-либо критического осмысления и в таком виде бездумно ретранслируются населению.Информационные материалы посольства любого рода де-факто запрещены к публикации практически для всех австрийских изданий. Отдельные представители СМИ и общественные деятели, позволяющие себе высказывания хоть чуть вразрез западному нарративу, подвергаются нападкам и травле. Говорить правду нынче стало невыгодно и попросту опасно. Даже, к примеру, если речь идет, с чем мы сталкиваемся, о теме "запрета России" – всего русского, русской культуры и языка. Стандартный ответ: это не отвечает редакционной политике того или иного издания. Но их всех? Чтобы кто-то из австрийцев говорил публично или публиковал нечто иное, необходимо большое гражданское мужество. О какой свободе слова в таких условиях может идти речь?Даже в таких условиях стремимся по своим каналам доносить австрийской общественности нашу точку зрения на происходящее, подкрепляем свои доводы фактами и цифрами, которые при желании легко проверить. Отрадно, что несмотря на крайне негативный информационный фон вокруг России многие жители Австрии не теряют симпатию и большой интерес к нашей стране и ее политике. Чувствуем это повседневно по их многочисленным обращениям в адрес посольства.– Президент Александер Ван дер Беллен в октябре был переизбран на второй срок. В ходе предвыборной компании почти все кандидаты говорили о важности сохранения сотрудничества с Россией. Это сигнал о том, что политическая элита в Австрии все же хотела бы сохранить каналы диалога с Москвой?– Насколько можем судить, австрийский народ в своем абсолютном большинстве хочет здоровых, прагматичных отношений с нашей страной. Все больше демонстрирует несогласие с деструктивным курсом своего правительства, который обернулся для обычных семей кратным ростом цен на электричество, автомобильное топливо, продукты питания и многое другое.Со стороны политического руководства публично звучат зачастую, с одной стороны, увещевания о необходимости сохранения каналов диалога с Москвой, кто-то говорит о каких-то мирных переговорах по Украине на "нейтральной" венской площадке. Но чуть ли не в это же время, члены кабинета считают допустимым грозить российскому руководству Гаагским трибуналом, позволяют себе рассуждать о России как "стране-террористе", собственноручно уничтожают выстроенные за десятки лет деловые, культурные и гуманитарные связи, замораживают зарекомендовавшие себя механизмы сотрудничества. А тех, кто хотел бы продолжить контакты с Россией, подвергают настоящей обструкции. Пока что не очень похоже на желание сохранить диалог за пределами набившей оскомину "мегафонной дипломатии".

https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824557736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/avstriya-1825935261.html

https://ria.ru/20221020/gaz-1825439880.html

https://ria.ru/20221017/protesty-1824594534.html

https://ria.ru/20221017/vybory-1824689573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, австрия, северный поток, вена, карл нехаммер, дмитрий любинский, себастьян курц, евросоюз