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Экс-канцлера Австрии Курца признали виновным в даче ложных показаний - РИА Новости, 23.02.2024
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21:16 23.02.2024 (обновлено: 22:02 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/kurts-1929211865.html
Экс-канцлера Австрии Курца признали виновным в даче ложных показаний
Экс-канцлера Австрии Курца признали виновным в даче ложных показаний - РИА Новости, 23.02.2024
Экс-канцлера Австрии Курца признали виновным в даче ложных показаний
Земельный суд Вены признал виновным экс-канцлера Австрии и бывшего главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца в даче ложных показаний, сообщило издание... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:16
2024-02-23T22:02
австрия
вена
в мире
себастьян курц
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ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Земельный суд Вены признал виновным экс-канцлера Австрии и бывшего главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца в даче ложных показаний, сообщило издание Heute."Он был приговорен к условному тюремному заключению сроком на восемь месяцев", — говорится в публикации. Также виновными признали экс-главу кабмина в Федеральной канцелярии Бернхарда Бонелли. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года. Кроме того, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.Как сообщалось ранее, Курца обвинили в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, во время парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями.Расследуя дело экс-канцлера, прокуратура изучала переписки Курца. Так, к делу приобщили фрагмент письменного общения, при котором бывший политик отправил сообщение Шмиду: "Ты и так получишь все, что хочешь". На это его собеседник ответил: "Я люблю своего канцлера".Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах.В первый раз покинуть свой пост ему пришлось после внутриполитического кризиса, разразившегося в 2019-м в Австрии и получившего название Ибицагейт, когда СМИ опубликовали видеозапись с участием вице-канцлера республики и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица в 2017 году, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы того же года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к отставке Штрахе, за которой последовала отставка всего правительства страны во главе с Курцем, который вскоре, однако, снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов осенью 2019-го.В 2021 году он покинул кресло канцлера из-за открытого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии. В конце 2021 года он официально объявил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер.После окончательного ухода из политики с 2022-го Курц активно занимался консалтингом, основав компанию SK Management GmbH.
https://ria.ru/20231020/sud-1904116866.html
https://ria.ru/20231018/kurts-1903719675.html
https://ria.ru/20221015/avstriya-1824234713.html
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австрия, вена, в мире, себастьян курц
Австрия, Вена, В мире, Себастьян Курц
Экс-канцлера Австрии Курца признали виновным в даче ложных показаний

Суд признал экс-канцлера Австрии Курца виновным в даче ложных показаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
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ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Земельный суд Вены признал виновным экс-канцлера Австрии и бывшего главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца в даче ложных показаний, сообщило издание Heute.
«
"Он был приговорен к условному тюремному заключению сроком на восемь месяцев", — говорится в публикации.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц и бывший руководитель аппарата Бернхард Бонелли в здании суда в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Экс-канцлер Курц во время суда упрекнул прокуратуру в предвзятости
20 октября 2023, 13:22
Также виновными признали экс-главу кабмина в Федеральной канцелярии Бернхарда Бонелли. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.
Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года. Кроме того, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.
Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.
Как сообщалось ранее, Курца обвинили в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, во время парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров австрийской госкомпании ÖBAG, задача которой заключалась в управлении инвестициями.
Расследуя дело экс-канцлера, прокуратура изучала переписки Курца. Так, к делу приобщили фрагмент письменного общения, при котором бывший политик отправил сообщение Шмиду: "Ты и так получишь все, что хочешь". На это его собеседник ответил: "Я люблю своего канцлера".
Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах.
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Защита потребовала оправдать экс-канцлера Австрии Курца
18 октября 2023, 23:33
В первый раз покинуть свой пост ему пришлось после внутриполитического кризиса, разразившегося в 2019-м в Австрии и получившего название Ибицагейт, когда СМИ опубликовали видеозапись с участием вице-канцлера республики и экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео, сделанном на острове Ибица в 2017 году, австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы того же года с некоей "россиянкой", которая, судя по сообщениям СМИ, в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Публикация привела к отставке Штрахе, за которой последовала отставка всего правительства страны во главе с Курцем, который вскоре, однако, снова стал канцлером по итогам досрочных парламентских выборов осенью 2019-го.
В 2021 году он покинул кресло канцлера из-за открытого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии. В конце 2021 года он официально объявил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. Его преемником стал Карл Нехаммер.
После окончательного ухода из политики с 2022-го Курц активно занимался консалтингом, основав компанию SK Management GmbH.
Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Экс-канцлер Австрии Курц рассказал о личных качествах Путина
15 октября 2022, 08:31
 
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