https://ria.ru/20220817/politika-1810307800.html

В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца

В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца - РИА Новости, 17.08.2022

В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца

Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:52

2022-08-17T19:52

2022-08-17T20:19

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себастьян курц

австрия

австрийская народная партия

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ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики.Визер сопровождала Курца в его политической карьере с 2011 года и считалась близким доверенным лицом. Долгое время она была офис-менеджером Курца и присутствовала почти на каждой поездке или встрече."После 17 лет в Австрийской народной партии, 10 из которых с величайшим политиком всех времен, я прощаюсь с политикой", — написала Визер в своем профиле в Instagram*.Очень мало людей из ближайшего окружения Курца в настоящий момент политически активны. В начале мая об отставке объявила министр сельского хозяйства Элизабет Кёстингер, с ее уходом правительство Австрии покинул последний близкий союзник бывшего канцлера.В октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший Австрийскую народную партию, ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220125/kurts-1769458519.html

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в мире, себастьян курц, австрия, австрийская народная партия