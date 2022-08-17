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В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца - РИА Новости, 17.08.2022
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В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца - РИА Новости, 17.08.2022
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:52
2022-08-17T20:19
в мире
себастьян курц
австрия
австрийская народная партия
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ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики.Визер сопровождала Курца в его политической карьере с 2011 года и считалась близким доверенным лицом. Долгое время она была офис-менеджером Курца и присутствовала почти на каждой поездке или встрече."После 17 лет в Австрийской народной партии, 10 из которых с величайшим политиком всех времен, я прощаюсь с политикой", — написала Визер в своем профиле в Instagram*.Очень мало людей из ближайшего окружения Курца в настоящий момент политически активны. В начале мая об отставке объявила министр сельского хозяйства Элизабет Кёстингер, с ее уходом правительство Австрии покинул последний близкий союзник бывшего канцлера.В октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший Австрийскую народную партию, ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, себастьян курц, австрия, австрийская народная партия
В мире, Себастьян Курц, Австрия, Австрийская народная партия
19:52 17.08.2022 (обновлено: 20:19 17.08.2022)
 
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца

В Австрии ушла из политики Лиза Визер, ближайшая соратница экс-канцлера Курца

© AFP 2022 / APA / George HochmuthСебастьян Курц и Лиза Визер
Себастьян Курц и Лиза Визер - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / APA / George Hochmuth
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ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики.
Визер сопровождала Курца в его политической карьере с 2011 года и считалась близким доверенным лицом. Долгое время она была офис-менеджером Курца и присутствовала почти на каждой поездке или встрече.
"После 17 лет в Австрийской народной партии, 10 из которых с величайшим политиком всех времен, я прощаюсь с политикой", — написала Визер в своем профиле в Instagram*.
Очень мало людей из ближайшего окружения Курца в настоящий момент политически активны. В начале мая об отставке объявила министр сельского хозяйства Элизабет Кёстингер, с ее уходом правительство Австрии покинул последний близкий союзник бывшего канцлера.
В октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший Австрийскую народную партию, ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В миреСебастьян КурцАвстрияАвстрийская народная партия
 
 
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