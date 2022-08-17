https://ria.ru/20220817/politika-1810307800.html
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца - РИА Новости, 17.08.2022
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:52
2022-08-17T19:52
2022-08-17T20:19
в мире
себастьян курц
австрия
австрийская народная партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810311730_0:65:3171:1850_1920x0_80_0_0_d0142b7885d2d15728fdfc7dc97288b6.jpg
ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Ближайшая соратница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца Лиза Визер объявила об уходе из политики.Визер сопровождала Курца в его политической карьере с 2011 года и считалась близким доверенным лицом. Долгое время она была офис-менеджером Курца и присутствовала почти на каждой поездке или встрече."После 17 лет в Австрийской народной партии, 10 из которых с величайшим политиком всех времен, я прощаюсь с политикой", — написала Визер в своем профиле в Instagram*.Очень мало людей из ближайшего окружения Курца в настоящий момент политически активны. В начале мая об отставке объявила министр сельского хозяйства Элизабет Кёстингер, с ее уходом правительство Австрии покинул последний близкий союзник бывшего канцлера.В октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший Австрийскую народную партию, ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220125/kurts-1769458519.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810311730_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_7aa54ebd74158068edd57b34171caf09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, себастьян курц, австрия, австрийская народная партия
В мире, Себастьян Курц, Австрия, Австрийская народная партия
19:52 17.08.2022 (обновлено: 20:19 17.08.2022)
В Австрии из политики ушла ближайшая соратница экс-канцлера Курца
В Австрии ушла из политики Лиза Визер, ближайшая соратница экс-канцлера Курца