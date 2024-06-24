https://ria.ru/20240624/evropa-1955160476.html

Экс-канцлер Австрии указал на проблему со свободой слова в Европе

Экс-канцлер Австрии указал на проблему со свободой слова в Европе - РИА Новости, 24.06.2024

Экс-канцлер Австрии указал на проблему со свободой слова в Европе

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц указал на проблему со свободой выражения мнения в европейских странах. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:34

в мире

австрия

евросоюз

себастьян курц

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц указал на проблему со свободой выражения мнения в европейских странах. "У меня складывается впечатление, что все больше людей в Европе чувствуют, что им больше не разрешают свободно выражать свое мнение, потому что в противном случае их тут же загонят в угол радикальных правых. Любой, кто отвергает энергетическую и климатическую политику, получает ярлык отрицателя климата. Любой, кто ставит под сомнение санкции против России, является ее другом. Я считаю, что подобная культура дебатов - настоящая проблема нашей либеральной демократии в Европе", - сказал Курц в интервью швейцарской газете Blick, комментируя прошедшие выборы в Европарламент и рост поддержки правых сил. "Мы должны культивировать дискуссию с меньшим возбуждением и не размахивать постоянно моральной дубиной. Я считаю, что это снова сделает устоявшиеся партии более привлекательными", - добавил Курц. Он также отметил, что демократию обусловливает разнообразие мнений. "В этом отношении мы должны просто принять к сведению тот факт, что растущая группа внутри Европы занимает иную позицию по таким ключевым вопросам, как миграция, политика размещения, климатическая и энергетическая политика, а также по вопросу о том, насколько ЕС нуждается в стандартизации", - пояснил он. Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство. При этом, согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240603/rossiya-1950242364.html

https://ria.ru/20240605/knaysl-1950671082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, евросоюз, себастьян курц