Экс-канцлер Австрии указал на проблему со свободой слова в Европе
Курц: все большему числу людей в Европе запрещают свободно выражать мнение
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц указал на проблему со свободой выражения мнения в европейских странах.
"У меня складывается впечатление, что все больше людей в Европе чувствуют, что им больше не разрешают свободно выражать свое мнение, потому что в противном случае их тут же загонят в угол радикальных правых. Любой, кто отвергает энергетическую и климатическую политику, получает ярлык отрицателя климата. Любой, кто ставит под сомнение санкции против России, является ее другом. Я считаю, что подобная культура дебатов - настоящая проблема нашей либеральной демократии в Европе", - сказал Курц в интервью швейцарской газете Blick, комментируя прошедшие выборы в Европарламент и рост поддержки правых сил.
"Мы должны культивировать дискуссию с меньшим возбуждением и не размахивать постоянно моральной дубиной. Я считаю, что это снова сделает устоявшиеся партии более привлекательными", - добавил Курц.
Он также отметил, что демократию обусловливает разнообразие мнений. "В этом отношении мы должны просто принять к сведению тот факт, что растущая группа внутри Европы занимает иную позицию по таким ключевым вопросам, как миграция, политика размещения, климатическая и энергетическая политика, а также по вопросу о том, насколько ЕС нуждается в стандартизации", - пояснил он.
При этом, согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.