Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T17:30Z
https://ria.ru/20190522/1554812266.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149176/61/1491766190_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4a2fb296320bce70e25906930d59d2a1.jpg
РИА Новости

Биография Александра Данилюка

Вчера, 17:30
25
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Александр Александрович Данилюк родился 22 июля 1975 года в городе Григориополе (Молдавия).
В 1995 году окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, в 1998 году – Национальный технический университет Украины. В 2001 году получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Келли Индианского университета (США).
С 1995 по 1996 год работал брокером, менеджером инвестиционной компании "ТЕКТ" в Киеве.
С апреля по август 1996 года был заместителем директора ООО "Б.О.С. Лтд".
С 1996 по 1997 год занимал должность начальника отдела ЗАО "Альфа Капитал".
С сентября по декабрь 1997 года – ведущий специалист государственного предприятия "Академпроект".
С января по август 1998 года работал заместителем инвестиционного менеджера "Вестерн Эн-Ай-Эс Энтерпрайз Фонд" (Western NIS Enterprise Fund, США) в Украине.
С 2001 по 2002 год был вице-президентом компании "Авечурс".
В 2002-2005 годах работал старшим консультантом компании McKinsey & Company в Лондоне, Великобритания.
С 2005 по 2006 год – советник премьер-министра Украины.
В 2006-2010 годах был генеральным директором инвестиционного фонда "Рюрик Инвестмент" (Лондон, Великобритания).
В 2010-2014 годах – руководитель Координационного центра по внедрению экономических реформ.
В 2014-2016 годах – представитель президента Украины в кабинете министров Украины.
С 2015 по 2016 год был заместителем главы администрации президента Украины.
В 2016-2018 годах занимал должность министра финансов Украины.
В 2019 году на выборах президента Украины был советником по международной политике и экономике кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
22 мая 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).
Владеет русским, английским, французским и испанским языками.
Александр Данилюк женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
000000
Обсудить 0
Александр ДанилюкУкраинаСправки
Рекомендуем
Вид на город Дубна
В Подмосковной Дубне построили инновационно-технологический центр
РИА
Новости
Постоянный Комитет Союзного государства провёл пресс-тур в Тверскую область
Волонтеры во время посадки леса в парке Лосиный остров
Участники экоакции высадили деревья в подмосковной части "Лосиного острова"
В Подмосковье могут начать производить оборудование для ледоколов
Лента
новостей
Производство колбас запустят в 2020 году в Коломенском городском округе
Для участников программы Футбол для дружбы создали специальный стикерпак
Для участников программы "Футбол для дружбы" создали специальный стикерпак
Валерий Гелетей
Начальник управления Госохраны Украины подал в отставку
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Вид на Пекин
Китайский центр ядерных данных стал одним из пяти крупнейших в мире
Стенд компании Huawei
Huawei контактирует с Google из-за ограничений США
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский
Суд в Москве оставил под стражей экс-главу минтранса Украины Рудьковского
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния