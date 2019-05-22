Биография Александра Данилюка

Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

В 1995 году окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, в 1998 году – Национальный технический университет Украины. В 2001 году получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Келли Индианского университета (США).

С 1995 по 1996 год работал брокером, менеджером инвестиционной компании "ТЕКТ" в Киеве.

С апреля по август 1996 года был заместителем директора ООО "Б.О.С. Лтд".

С 1996 по 1997 год занимал должность начальника отдела ЗАО "Альфа Капитал".

С сентября по декабрь 1997 года – ведущий специалист государственного предприятия "Академпроект".

С января по август 1998 года работал заместителем инвестиционного менеджера "Вестерн Эн-Ай-Эс Энтерпрайз Фонд" (Western NIS Enterprise Fund, США) в Украине.

С 2001 по 2002 год был вице-президентом компании "Авечурс".

В 2002-2005 годах работал старшим консультантом компании McKinsey & Company в Лондоне, Великобритания.

С 2005 по 2006 год – советник премьер-министра Украины.

В 2006-2010 годах был генеральным директором инвестиционного фонда "Рюрик Инвестмент" (Лондон, Великобритания).

В 2010-2014 годах – руководитель Координационного центра по внедрению экономических реформ.

В 2014-2016 годах – представитель президента Украины в кабинете министров Украины.

С 2015 по 2016 год был заместителем главы администрации президента Украины.

В 2016-2018 годах занимал должность министра финансов Украины.

22 мая 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).

Владеет русским, английским, французским и испанским языками.

Александр Данилюк женат, у него двое детей.