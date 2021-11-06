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Украинцам отрубят свет
На Украине заявили о начале веерных отключений света - РИА Новости, 06.11.2021
Украинцам отрубят свет
Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:01
2021-11-06T02:01
в мире
украина
хмельницкая область
киевская область
александр данилюк
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.Он опубликовал в своем Facebook фото с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области с предупреждением о плановых отключениях электричества в ноябре. "Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера", - написал Данилюк.По его словам, молодое поколение не знакомо с веерными отключениями электричества, при этом люди старшего возраста должны хорошо это помнить. "Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е", - заявил экс-секретарь СНБО.По словам Данилюка, это будет означать остановку промышленных предприятий, а малый и средний бизнес "загонят еще глубже под ковер". "Добавьте еще к этому ограничения из-за локдауна и картина, которая вырисовывается, получится совсем апокалиптической", - подчеркнул он.При этом экс-секретарь СНБО добавил, что он, как гражданин, хотел бы услышать доклад президента страны с объяснениями, почему Украина не приобрела газ летом, когда он был доступен, а также почему Украина "докатилась до того, чтобы покупать электричество у (президента Белоруссии Александра. – прим. ред.) Лукашенко и РФ"."И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - заключил Данилюк.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений.
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в мире, украина, хмельницкая область, киевская область, александр данилюк, денис шмыгаль
02:01 06.11.2021
 
На Украине заявили о начале веерных отключений света

Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил о подготовке к веерным отключениям в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.
Он опубликовал в своем Facebook фото с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области с предупреждением о плановых отключениях электричества в ноябре. "Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера", - написал Данилюк.
По его словам, молодое поколение не знакомо с веерными отключениями электричества, при этом люди старшего возраста должны хорошо это помнить. "Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е", - заявил экс-секретарь СНБО.
По словам Данилюка, это будет означать остановку промышленных предприятий, а малый и средний бизнес "загонят еще глубже под ковер". "Добавьте еще к этому ограничения из-за локдауна и картина, которая вырисовывается, получится совсем апокалиптической", - подчеркнул он.
При этом экс-секретарь СНБО добавил, что он, как гражданин, хотел бы услышать доклад президента страны с объяснениями, почему Украина не приобрела газ летом, когда он был доступен, а также почему Украина "докатилась до того, чтобы покупать электричество у (президента Белоруссии Александра. – прим. ред.) Лукашенко и РФ".
"И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - заключил Данилюк.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений.
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В миреУкраинаХмельницкая областьКиевская областьАлександр ДанилюкДенис Шмыгаль
 
 
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