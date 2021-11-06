https://ria.ru/20211106/ukraina-1757845629.html

Украинцам отрубят свет

На Украине заявили о начале веерных отключений света - РИА Новости, 06.11.2021

Украинцам отрубят свет

Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:01

2021-11-06T02:01

2021-11-06T02:01

в мире

украина

хмельницкая область

киевская область

александр данилюк

денис шмыгаль

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране, такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.Он опубликовал в своем Facebook фото с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области с предупреждением о плановых отключениях электричества в ноябре. "Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера", - написал Данилюк.По его словам, молодое поколение не знакомо с веерными отключениями электричества, при этом люди старшего возраста должны хорошо это помнить. "Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е", - заявил экс-секретарь СНБО.По словам Данилюка, это будет означать остановку промышленных предприятий, а малый и средний бизнес "загонят еще глубже под ковер". "Добавьте еще к этому ограничения из-за локдауна и картина, которая вырисовывается, получится совсем апокалиптической", - подчеркнул он.При этом экс-секретарь СНБО добавил, что он, как гражданин, хотел бы услышать доклад президента страны с объяснениями, почему Украина не приобрела газ летом, когда он был доступен, а также почему Украина "докатилась до того, чтобы покупать электричество у (президента Белоруссии Александра. – прим. ред.) Лукашенко и РФ"."И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - заключил Данилюк.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений.

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html

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в мире, украина, хмельницкая область, киевская область, александр данилюк, денис шмыгаль