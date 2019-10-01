Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ушел с должности по личной инициативе, так как не хотел участвовать в "подковерных играх".

Он добавил, что ему сейчас поступают предложения, связанные с бизнесом. "Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", - сказал он.