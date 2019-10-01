Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ушел с должности по личной инициативе, так как не хотел участвовать в "подковерных играх".
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник уволил Данилюка с должности секретаря СНБО.
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"Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", - сказал Данилюк в комментарии изданию "Гордон" во вторник.
Он добавил, что ему сейчас поступают предложения, связанные с бизнесом. "Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", - сказал он.
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Пресс-служба офиса президента Украины ранее сообщила, что Данилюк написал об отставке на имя главы государства перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.