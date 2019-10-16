Порошенко не пришел на допрос по делу об исчезновении серверов

"Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Сегодня он был вызван для допроса в уголовном деле относительно возможного совершения уголовного преступления должностными лицами, занимавших или занимающих особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, которое заключается в вероятной потере носителей информации, содержащих государственную тайну", - приводит слова Ивановой агентство УНИАН в среду.