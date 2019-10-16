Порошенко не пришел на допрос по делу об исчезновении серверов

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) по делу об исчезновении серверов из ситуационной комнаты в администрации главы государства, сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
В мае занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголоко опроверг данную информацию. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
"Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Сегодня он был вызван для допроса в уголовном деле относительно возможного совершения уголовного преступления должностными лицами, занимавших или занимающих особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, которое заключается в вероятной потере носителей информации, содержащих государственную тайну", - приводит слова Ивановой агентство УНИАН в среду.
Пресс-секретарь уточнила, что это так называемое дело о ситуационной комнате, которое было зарегистрировано на основании сведений, обнародованных Данилюком в соцсетях.
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