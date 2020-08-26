https://ria.ru/20200826/ukraina-1576357126.html

Данилюк пожаловался на некомпетентность украинских силовиков

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что все правоохранительные органы в стране некомпетентны и "не РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:34

2020-08-26T22:34

2020-08-26T22:34

александр данилюк

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_nacionalnojj_bezopasnosti_i_oborony_Ukrainy" target="_blank">СНБО</a>) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Daniljuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Данилюк</a> заявил, что все правоохранительные органы в стране некомпетентны и "не смогут слово прочитать"."У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства, они не смогут слова прочитать", - заявил Данилюк в среду в эфире украинского телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a>.Бывший чиновник отметил, что Государственное бюро расследований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Офисе президента.В мае прошлого года бывший тогда на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> <a href="http://ria.ru/person_Svjatoslav_Cegolko/" target="_blank" data-auto="true">Святослав Цеголко</a> опроверг данную информацию. Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.Александр Данилюк занимал пост секретаря СНБО Украины с мая по октябрь 2019 года.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр данилюк, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире