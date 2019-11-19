Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Свидетель по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу Александер Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал назначить его главой минобороны Украины.
Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник и эксперт Белого дома по Украине. Он заявил, что владеет "русским языком, украинским и немного английским".
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Виндман рассказал, что Данилюк три раза предлагал ему возглавить военное ведомство. По его словам, предложения поступали "примерно во время инаугурации" президента Владимира Зеленского. Эксперт Белого дома каждый раз отказывал Даниляку.
"Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их... Вообще вся эта идея, скорее, комична", - добавил он.
Ранее Виндман заявил, что счел "неуместным" разговор Трампа с Зеленским в июле.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи расследования против своего политического оппонента — кандидата в президенты Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал. Во вторник в палате представителей открылась вторая неделя слушаний по импичменту.
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