https://ria.ru/20211109/katastrofa-1758248470.html
Апокалиптический прогноз. Украину ждет техногенная катастрофа
Украинцев предупредили о неизбежном обвале экономики - РИА Новости, 09.11.2021
Апокалиптический прогноз. Украину ждет техногенная катастрофа
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация приведет к обвалу экономики страны. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:42
2021-11-09T15:42
2021-11-09T18:19
в мире
украина
александр данилюк
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация приведет к обвалу экономики страны."Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею в виду, что это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам", — объяснил эксперт на пресс-конференции, организованной новостным порталом golos.ua.По мнению Попенко, ни одно украинское предприятие не выдержит подорожания тарифов, потому что экономика страны основывается на дешевом электричестве.Специалист подчеркнул, что за нынешний кризис ответственно государство. Он обвинил украинское правительство в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс страны.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил о подготовке украинских властей к веерным отключениям электричества в стране.
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в мире, украина, александр данилюк, жкх
15:42 09.11.2021 (обновлено: 18:19 09.11.2021)
Украинцев предупредили о неизбежном обвале экономики
Эксперт Попенко: Украину ждет катастрофа из-за роста цен на электроэнергию
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация приведет к обвалу экономики страны.
"Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится. Я просто не хочу давать прогнозы более апокалиптичные. Я имею в виду, что это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам", — объяснил эксперт на пресс-конференции, организованной новостным порталом golos.ua
.
По мнению Попенко, ни одно украинское предприятие не выдержит подорожания тарифов, потому что экономика страны основывается на дешевом электричестве.
Специалист подчеркнул, что за нынешний кризис ответственно государство. Он обвинил украинское правительство в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс страны.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк
сообщил о подготовке украинских властей к веерным отключениям электричества в стране.