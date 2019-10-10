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РИА Новости

Зеленский призвал привлечь международных экспертов по проблеме Приватбанка

14:02 10.10.2019
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечение международных независимых экспертов для урегулирования вопросов с Приватбанком еще до суда.
В сентябре суд в Киеве начал слушать иск о незаконности национализации Приватбанка по сути. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments Ltd.
"Я считаю, чтоб этот весь вопрос решить, надо взять международных независимых экспертов, которые должны нажать и решить этот вопрос, чтоб никто не говорил, что президент на это влияет", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
По его словам, Коломойскому известна позиция Зеленского по Приватбанку, которая заключается в том, что президент будет защищать интересы Украины. Он отметил, что хотел на встрече с украинскими олигархами, в том числе Коломойским урегулировать все вопросы, но это осудили как украинцы, так и международные эксперты. "Я говорю, что в суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа, поэтому надо на берегу, еще до суда об этом договориться. Но договариваться должен эксперт-международник", - полагает Зеленский.
При этом Зеленский отметил, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не из-за ситуации с Приватбанком. По его словам, одной из причин был конфликт с главой администрации президента Андреем Богданом. Кроме того, по словам Зеленского, Данилюк хотел получить премьерскую должность. "Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я ему сказал честно, что Сань, ты действительно нормальный, профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", - сказал Зеленский.
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Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность.
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныАлександр ДанилюкПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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