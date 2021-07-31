https://ria.ru/20210731/draka-1743767516.html

Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского - РИА Новости, 31.07.2021

Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время празднования своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:36

2021-07-31T14:36

2021-07-31T14:36

в мире

сша

верховная рада украины

александр данилюк

тимофей милованов

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время празднования своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова, сообщила "Украинская правда".По информации СМИ, перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он "во времена Януковича работал", после чего получил удар в глаз со словами "я с первых дней был на Майдане!".Милованов подтвердил произошедшее на своей фейсбук-странице. "Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму", — написал советник главы офиса Зеленского.В комментарии изданию "Страна.ua" он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html

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в мире, сша, верховная рада украины, александр данилюк, тимофей милованов