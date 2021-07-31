Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/draka-1743767516.html
Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского - РИА Новости, 31.07.2021
Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время празднования своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:36
2021-07-31T14:36
в мире
сша
верховная рада украины
александр данилюк
тимофей милованов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/32/1559203218_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_8180efcf8d22c0c60e1cb5f31b555ca5.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время празднования своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова, сообщила "Украинская правда".По информации СМИ, перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он "во времена Януковича работал", после чего получил удар в глаз со словами "я с первых дней был на Майдане!".Милованов подтвердил произошедшее на своей фейсбук-странице. "Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму", — написал советник главы офиса Зеленского.В комментарии изданию "Страна.ua" он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155920/32/1559203218_24:0:1691:1250_1920x0_80_0_0_cb66f6dab3606988f71ad2ef6ab8e7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, верховная рада украины, александр данилюк, тимофей милованов
14:36 31.07.2021
 
Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк ударил советника главы офиса Зеленского из-за слов о Януковиче

© Фото : Совет нацбезопасности и обороны УкраиныСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : Совет нацбезопасности и обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время празднования своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова, сообщила "Украинская правда".
По информации СМИ, перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он "во времена Януковича работал", после чего получил удар в глаз со словами "я с первых дней был на Майдане!".
Милованов подтвердил произошедшее на своей фейсбук-странице. "Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму", — написал советник главы офиса Зеленского.
В комментарии изданию "Страна.ua" он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.
Драка в Верховной раде
17 июня, 12:31
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
 
В миреСШАВерховная Рада УкраиныАлександр ДанилюкТимофей Милованов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В России предложили создать собственную орбитальную станцию
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
14:21Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Лента новостейМолния