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Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве - РИА Новости, 21.12.2022
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Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве
Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве - РИА Новости, 21.12.2022
Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве
Украина уже исчерпала все возможности применения оружия, которое предоставил ей Запад, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:50
2022-12-21T11:50
в мире
александр данилюк
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина уже исчерпала все возможности применения оружия, которое предоставил ей Запад, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, продолжающий консультировать украинские власти по вопросам обороны. В среду Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. Ожидается, что Зеленский лично попросит сенаторов о новом пакете финансовой поддержки и поставках оружия большей дальности. "Мы достигли предела того, что можем сделать с оружием, которое США уже предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности, чтобы достичь наших целей", - заявил Данилюк, слова которого приводит издание Politico. В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По словам украинского главкома, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Украины. США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840194590.html
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в мире, александр данилюк, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия
В мире, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Россия
11:50 21.12.2022
 
Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве

Эксперт Данилюк: Украина исчерпала все возможности применения поставленного Западом оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина уже исчерпала все возможности применения оружия, которое предоставил ей Запад, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, продолжающий консультировать украинские власти по вопросам обороны.
В среду Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. Ожидается, что Зеленский лично попросит сенаторов о новом пакете финансовой поддержки и поставках оружия большей дальности.
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"Мы достигли предела того, что можем сделать с оружием, которое США уже предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности, чтобы достичь наших целей", - заявил Данилюк, слова которого приводит издание Politico.
В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По словам украинского главкома, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Украины.
США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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