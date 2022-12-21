https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840197217.html

Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве

Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве - РИА Новости, 21.12.2022

Украина исчерпала возможности поставленного оружия, заявили в Киеве

Украина уже исчерпала все возможности применения оружия, которое предоставил ей Запад, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:50

2022-12-21T11:50

2022-12-21T11:50

в мире

александр данилюк

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина уже исчерпала все возможности применения оружия, которое предоставил ей Запад, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, продолжающий консультировать украинские власти по вопросам обороны. В среду Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом. Ожидается, что Зеленский лично попросит сенаторов о новом пакете финансовой поддержки и поставках оружия большей дальности. "Мы достигли предела того, что можем сделать с оружием, которое США уже предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности, чтобы достичь наших целей", - заявил Данилюк, слова которого приводит издание Politico. В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По словам украинского главкома, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Украины. США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840194590.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840173681.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр данилюк, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия