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https://ria.ru/20211106/bankrot-1757894633.html
Почти все украинские предприятия скоро станут банкротами
Украинцев предупредили о скором банкротстве страны - РИА Новости, 06.11.2021
Почти все украинские предприятия скоро станут банкротами
Из-за неподъемных цен на газ 91 процент украинских предприятий не в состоянии продолжать работу, они в скором времени разорятся, заявил в эфире канала NewsOne... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T19:16
2021-11-06T20:42
в мире
украина
виктор суслов (украинский экономист)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Из-за неподъемных цен на газ 91 процент украинских предприятий не в состоянии продолжать работу, они в скором времени разорятся, заявил в эфире канала NewsOne экс-министр экономики республики Виктор Суслов.Как пояснил бывший чиновник, компании получают огромные счета за топливо — 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей. — Прим. ред.) и для 91 процента это слишком дорого."Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — предупредил Суслов.По его словам, разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил о подготовке украинских властей к веерным отключениям электричества в стране.
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html
https://ria.ru/20211022/gaz-1755720852.html
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в мире, украина, виктор суслов (украинский экономист)
19:16 06.11.2021 (обновлено: 20:42 06.11.2021)
 
Украинцев предупредили о скором банкротстве страны

Экс-министр экономики Украины Суслов предупредил о скором банкротстве страны

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкОдногривенная купюра
Одногривенная купюра - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Из-за неподъемных цен на газ 91 процент украинских предприятий не в состоянии продолжать работу, они в скором времени разорятся, заявил в эфире канала NewsOne экс-министр экономики республики Виктор Суслов.
Как пояснил бывший чиновник, компании получают огромные счета за топливо — 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей. — Прим. ред.) и для 91 процента это слишком дорого.
"Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — предупредил Суслов.
По его словам, разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.
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Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк сообщил о подготовке украинских властей к веерным отключениям электричества в стране.
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