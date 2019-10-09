Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T08:55Z
https://ria.ru/20191009/1559564840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155802/27/1558022720_0:168:2992:1851_1036x0_80_0_0_fa351438c7cc0ec6f83f529691f71469.jpg
РИА Новости

Окружение Зеленского деструктивно влияет на него, заявил экс-секретарь СНБО

08:55 09.10.2019
2873
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что на президента Владимира Зеленского оказывают деструктивное влияние определенные люди из его окружения.
Зеленский в конце сентября уволил Данилюка с должности секретаря СНБО.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
4 октября, 08:00РИА Новости
В какую новую войну втянут Зеленского
"Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны и это усилит позицию президента в будущем", - сказал Данилюк в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в среду.
Данилюк также рассказал, что ему предлагали должности посла в США или Великобритании.
Заседание Верховной рады Украины
28 сентября, 08:00РИА Новости
Новый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
1172106
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В Палату представителей внесли резолюцию об исключении Пелоси из конгресса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом переговоров
Лавров прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Певица Елена Ваенга
Елена Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
18:22Слуцкий призвал депутатов отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой
18:20Сирийские СМИ сообщили о раненых после начала турецкой военной операции
18:19В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
18:17В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
Лента новостейМолния