Окружение Зеленского деструктивно влияет на него, заявил экс-секретарь СНБО

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что на президента Владимира Зеленского оказывают деструктивное влияние определенные люди из его окружения.
Зеленский в конце сентября уволил Данилюка с должности секретаря СНБО.
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"Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны и это усилит позицию президента в будущем", - сказал Данилюк в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в среду.
Данилюк также рассказал, что ему предлагали должности посла в США или Великобритании.
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