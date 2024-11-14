https://ria.ru/20241114/sk-1983671955.html

Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе

Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 14.11.2024

Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе

СК РФ заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра Данилюка в преступлениях на территории Донбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:08

2024-11-14T10:08

2024-11-14T10:08

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. СК РФ заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра Данилюка в преступлениях на территории Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "За совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается Александр Данилюк, который с мая по октябрь 2019 года являлся секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что в результате преступных действий фигурантов совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, последствием которых стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры. "Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве. Кроме того, в СК сообщили, что 800 иностранных наемников привлекаются в качестве обвиняемых в рамках расследований уголовных дел. "Всего на текущий момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наемников. В их числе – граждане Грузии, Латвийской, Литовской и Французской республик, США, Республики Молдова и подданный Королевства Швеция. По результатам рассмотрения уголовных дел судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры", - заключили в СК. С 2014 года СК РФ расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период было возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982583212.html

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

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