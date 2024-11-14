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Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 14.11.2024
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10:08 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sk-1983671955.html
Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе
Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 14.11.2024
Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе
СК РФ заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра Данилюка в преступлениях на территории Донбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:08
2024-11-14T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
александр данилюк
иван баканов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. СК РФ заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра Данилюка в преступлениях на территории Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "За совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается Александр Данилюк, который с мая по октябрь 2019 года являлся секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что в результате преступных действий фигурантов совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, последствием которых стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры. "Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве. Кроме того, в СК сообщили, что 800 иностранных наемников привлекаются в качестве обвиняемых в рамках расследований уголовных дел. "Всего на текущий момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наемников. В их числе – граждане Грузии, Латвийской, Литовской и Французской республик, США, Республики Молдова и подданный Королевства Швеция. По результатам рассмотрения уголовных дел судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры", - заключили в СК. С 2014 года СК РФ расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период было возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982583212.html
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в мире, россия, украина, донбасс, александр данилюк, иван баканов, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Александр Данилюк, Иван Баканов, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Российский СК обвинил бывшего главу СБУ в преступлениях в Донбассе

СК РФ обвинил бывшего главу СБУ и секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. СК РФ заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря СНБО Александра Данилюка в преступлениях на территории Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"За совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается Александр Данилюк, который с мая по октябрь 2019 года являлся секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказали в ведомстве.
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В СК РФ добавили, что в результате преступных действий фигурантов совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, последствием которых стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры.
"Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в СК сообщили, что 800 иностранных наемников привлекаются в качестве обвиняемых в рамках расследований уголовных дел.
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"Всего на текущий момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наемников. В их числе – граждане Грузии, Латвийской, Литовской и Французской республик, США, Республики Молдова и подданный Королевства Швеция. По результатам рассмотрения уголовных дел судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры", - заключили в СК.
С 2014 года СК РФ расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период было возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассАлександр ДанилюкИван БакановСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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