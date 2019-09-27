В "Оппозиционной платформе" назвали новых чиновников профнепригодными

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левченко комментируя заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка об отставке, выразил мнение, что новые чиновники, назначенные с приходом к власти Владимира Зеленского, профнепригодны.

Пресс-служба офиса президента Украины в пятницу сообщила, что Данилюк написал заявление об отставке на имя главы государства перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассмотрит заявление по возвращению в Киев. Данилюк позже сообщил, что будет продолжать работать до принятия президентом решения по его заявлению об отставке.