В "Оппозиционной платформе" назвали новых чиновников профнепригодными

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левченко комментируя заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка об отставке, выразил мнение, что новые чиновники, назначенные с приходом к власти Владимира Зеленского, профнепригодны.
Пресс-служба офиса президента Украины в пятницу сообщила, что Данилюк написал заявление об отставке на имя главы государства перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский рассмотрит заявление по возвращению в Киев. Данилюк позже сообщил, что будет продолжать работать до принятия президентом решения по его заявлению об отставке.
"Слетать (с должностей – ред.) они будут в ближайшие полгода один за другим. Они не справятся, они профнепригодны, те люди, которые назначены командой (президента – ред.). Не все. Есть хорошие примеры, но в большинстве своем, что главы областных администраций, до районных еще не дошли даже, что министры. Это большая беда для страны с точки зрения их способности работы на результат", - заявил в пятницу Левченко в эфире телеканала "112. Украина", комментируя подачу в отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка.
Ранее кабмин Украины уволил руководителей ряда госструктур, в частности, главу государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина, руководителя государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка, председателя госагентства лесных ресурсов Владимира Бондаря, руководителя государственной архивной службы Татьяну Баранову, руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко, руководителя Госагентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко, председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.