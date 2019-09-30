Говорить о "кадровой чехарде" в окружении Зеленского рано, считает эксперт

Пресс-служба офиса президента Украины ранее сообщила, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке на имя главы государства перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник Зеленский уволил Данилюка с должности, которую он занимал с 28 мая. Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев и и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подали в отставку.

По его словам, было известно, что у Данилюка "была существенная проблема в отношениях с главой офиса президента Андреем Богданом. "Они по-разному видели взаимодействие друг с другом. Для Данилюка в свое время было неприятной новостью, что глава офиса президента хотел полностью подчинить СНБО офису и влиять на все процессы там. При этом Данилюк еще несколько месяцев назад претендовал на роль идеолога мирного урегулирования в Донбассе. Но если посмотреть несколько событий за последние несколько месяцев – обмен задержанными, совещание в Париже советников президентов нормандского формата, визит Зеленского в США – то там участвовал на переднем плане другой советник Зеленского, Андрей Ермак. Видимо, именно он подминает под себя тему урегулирования в Донбассе, а Данилюк понял, что взаимодействия с Зеленским не получится", - предполагает Денисов.