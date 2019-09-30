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РИА Новости

Говорить о "кадровой чехарде" в окружении Зеленского рано, считает эксперт

18:59 30.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Очередная отставка в окружении президента Украины Владимира Зеленского пока не говорит о "кадровой чехарде", члены окружения еще притираются друг к другу, отставки недавно назначенных управленцев выглядят нормально, считает российский эксперт, директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Пресс-служба офиса президента Украины ранее сообщила, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке на имя главы государства перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник Зеленский уволил Данилюка с должности, которую он занимал с 28 мая. Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев и и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подали в отставку.
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"О кадровой чехарде говорить пока рано. Команда пока только притирается друг к другу, только формируется. Так что ничего удивительного, что люди уходят, меняют должности", - заявил РИА Новости Денисов.
По его словам, было известно, что у Данилюка "была существенная проблема в отношениях с главой офиса президента Андреем Богданом. "Они по-разному видели взаимодействие друг с другом. Для Данилюка в свое время было неприятной новостью, что глава офиса президента хотел полностью подчинить СНБО офису и влиять на все процессы там. При этом Данилюк еще несколько месяцев назад претендовал на роль идеолога мирного урегулирования в Донбассе. Но если посмотреть несколько событий за последние несколько месяцев – обмен задержанными, совещание в Париже советников президентов нормандского формата, визит Зеленского в США – то там участвовал на переднем плане другой советник Зеленского, Андрей Ермак. Видимо, именно он подминает под себя тему урегулирования в Донбассе, а Данилюк понял, что взаимодействия с Зеленским не получится", - предполагает Денисов.
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Решение об отставке эксперт назвал "обоюдным" для Данилюка и Зеленского. Прогнозировать, кто займет пост главы СНБО и как изменится политика Украины в Донбассе, пока рано, считает он. "Данилюку не дали сформулировать свое видение, поэтому говорить, как эта политика поменяется, тоже нельзя", - говорит Денисов.
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Андрей ЕрмакАлександр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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