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В Киеве проходит обыск в спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко
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РИА Новости

В Киеве проходит обыск в спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко

15:05 20.12.2019 (обновлено: 15:23 20.12.2019)
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© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщила в пятницу пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
"Госбюро расследований проводит обыски под оперативным сопровождением Службы безопасности Украины", - цитирует Иванову агентство "Украинские новости". Она также сообщила, что обыски проходят не только в "Пятом элементе", но и в нескольких домовладениях.
По ее словам, обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном деле по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты администрации президента.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий. При этом на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента Порошенко не явился.
В мае занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опроверг данную информацию. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
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Роман ТрубаАлександр ДанилюкПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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