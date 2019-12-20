В Киеве проходит обыск в спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с экс-президентом Украины Украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко , сообщила в пятницу пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

"Госбюро расследований проводит обыски под оперативным сопровождением Службы безопасности Украины", - цитирует Иванову агентство "Украинские новости". Она также сообщила, что обыски проходят не только в "Пятом элементе", но и в нескольких домовладениях.

По ее словам, обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном деле по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты администрации президента.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий. При этом на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента Порошенко не явился.