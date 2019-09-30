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РИА Новости

Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

16:47 30.09.2019 (обновлено: 17:15 30.09.2019)
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© Фото : Совет нацбезопасности и обороны УкраиныСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
© Фото : Совет нацбезопасности и обороны Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Заявление об отставке Данилюк написал еще на прошлой неделе, перед поездкой украинского президента в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Данилюк занимал пост секретаря СНБО с 28 мая. До этого он был замглавы администрации президента Украины, министром финансов и советником по международной политике и экономике Зеленского на президентских выборах.
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
22 мая, 17:30РИА Новости
Биография Александра Данилюка
1813812338
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Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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