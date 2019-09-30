Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Заявление об отставке Данилюк написал еще на прошлой неделе, перед поездкой украинского президента в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Данилюк занимал пост секретаря СНБО с 28 мая. До этого он был замглавы администрации президента Украины, министром финансов и советником по международной политике и экономике Зеленского на президентских выборах.