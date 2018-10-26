Биография Николая Караченцова

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Его отец Петр Караченцов, был художником-графиком, много лет работал в журнале "Огонек", мать, Янина Брунак, была балетмейстером-постановщиком.

В школьные годы Николай занимался в театральной студии при Центральном детском театре.

В 1967 году Караченцов окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). За студенческую работу — роль Дахно в спектакле Панова "Метелица" он был удостоен приза "за лучшую мужскую роль".

В числе лучших выпускников Караченцов был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком").

Начинал как исполнитель ролей молодых динамичных героев: Шурка Басаргин ("Дым отечества" по Константину Симонову), Карабанов ("Колонисты" по Антону Макаренко), Солдат ("Прощай, оружие!" по Эрнесту Хемингуэю) и др.

Роли Тиля Уленшпигеля ("Тиль" Григория Горина по Шарлю де Костеру), Главы рейнджеров и Смерти ("Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", музыка Алексея Рыбникова, слова Павла Грушко) принесли Караченцову репутацию синтетического актера, продемонстрировали владение музыкальной и пластической формой.

Известность принесла Караченцову заглавная роль в спектакле "Тиль" Григория Горина по мотивам Шарля де Костера. Следующей этапной ролью был граф Резанов в спектакле "Юнона и Авось", который в течении 35 лет является одним из самых знаменитых спектаклей "Ленкома". Роль Графа Николая Резанова актер играл более 20 лет.

В театре Караченцов сыграл роли во многих спектаклях, среди которых Кот Базилио ("Золотой ключик" по Алексею Толстому), Шарлатан с клавесином, брат Сила ("Мольер" Михаила Булгакова), Миша Земцов ("Жестокие игры" Алексея Арбузова), Алексей ("Оптимистическая трагедия" Всеволода Вишневского), Карбышев ("Диктатура совести" Михаила Шатрова), Лаэрт ("Гамлет" Уильяма Шекспира), Меншиков ("Шут Балакирев" Григория Горина) и др.

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер исполнил роли в более чем в 100 фильмах, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Трест, который лопнул" (1982), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Две стрелы" (1989), "Криминальный квартет" (1989), "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" (1997), "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999).

Среди его киноработ 2000-х годов — роли в новогодней сказке "Игра в любовь" (2000), комедии "Колхоз Интертейнмент" (2004), сериалах "На углу, у Патриарших-2" (2001), "Счастье ты мое" (2005).

Актер озвучивал многие мультфильмы, такие как "Пес в сапогах" (1981), "Бюро находок" (1982), "Лиса Патрикеевна" (1982), "Полезные советы профессора Чайникова" (1985), "Бояка музи не обидит" (1994-1995) и др.

Он также исполнил песни ко многим кинофильмам и мультфильмам.

Всего в творческом активе Караченцова более 200 песен, в том числе выпущенных на дисках и кассетах. В 1996 году вышел полный компакт-диск с песнями в исполнении актера "Сны и были Николая Караченцова". В мае 2007 года прошла презентация 12-дисковой антологии песен из его репертуара.

Избирался секретарем Союза театральных деятелей России.

Был членом Российской академии кинематографических искусств.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

В октябре 2017 года стало известно, что у него диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.

26 октября 2018 года Николай Караченцов скончался.

Караченцов был удостоен звания Народный артист РСФСР (1989). Он был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года. Был награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009).

Среди его театральных наград — специальный приз "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот" (2005), премия Владимира Высоцкого "Своя колея" (2006), Российская национальная актерской премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2011).

В 2007 году на Аллее кинозвезд, расположенной напротив киностудии "Мосфильм", появилась именная плита с отпечатком руки Николая Караченцова.

В 2016 году Московский фонд мира присудил Николаю Караченцову орден "Служение искусству".

Николай Караченцов был женат на актрисе Людмиле Поргиной, в браке родился сын Андрей. В 2006 года вышла книги Николая Караченцова "Авось". После аварии заключительную главу книги дописала его супруга.

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